Ventenne in quarantena va a fare shopping, denunciato dalla Polizia Municipale

Fuori per acquisti senza rispettare l’obbligo della quarantena.

Un ventenne residente nella zona di Pescaiola e positivo al Covid non si è fatto trovare nella sua abitazione dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo che si erano recati a casa del giovane durante l’attività di controllo degli isolamenti domiciliari.

La madre, anch’essa in quarantena, ha spiegato agli agenti che il figlio era sceso per gettare i rifiuti, ma non è stata trovata traccia del giovane presso la vicina isola ecologica.

Rientrato in casa dopo essere stato raggiunto telefonicamente, il ventenne ha ammesso di essersi allontanato per effettuare degli acquisti: è scattata quindi la denuncia all’Autorità giudiziaria per la mancata osservanza del divieto di mobilità per le persone in quarantena.