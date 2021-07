Mesi di molestie e pedinamenti: stalker finisce ai domiciliari

By Redazione

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno ieri hanno ristretto in regime di arresti domiciliari un giovane, già gravato da precedenti, per molestie.

Lo scorso dicembre, una giovane donna residente in Valdarno ha trovato il coraggio di affidarsi ai Carabinieri e denunciare le molestie protrattesi per quasi un anno, da parte di un giovane anch’egli residente nella vallata.

Nella denuncia, la donna, racconta nei dettagli l’incubo che sta vivendo ormai da troppo tempo.

Tutto era iniziato nei primi mesi del 2020, quando un trentenne l’aveva notata sul posto di lavoro, ed aveva iniziato con avances sempre più pressanti.

Sebbene la donna non avesse mai dato adito a false speranze, declinando cortesemente, ma con fermezza, le insistenze del giovane, quest’ultimo aveva continuato imperterrito, tempestandola di decine di messaggi al giorno sui social e sulle chat di uso comune.

Una situazione in definitiva diventata insopportabile per la donna, che, avendo iniziato a temere per la propria sicurezza, ha quindi infine deciso di compiere il primo, importantissimo, passo: quello della denuncia.

Lo stalker fu identificato, arrestato, processato e condannato, il tutto nel volgere di pochi mesi.

Nonostante ciò, pochi mesi dopo, l’indesiderato spasimante si è nuovamente fatto vivo, perseguitando la donna, che sperava di essersi lasciata la vicenda alle spalle, si è così nuovamente affidata ai Carabinieri della Stazione di Levane.

I militari hanno documentato le molestie dell’indagato, noncurante della presenza anche della figlia della vittima, poco più che neonata.

Di fronte all’evidentissimo quadro indiziario, il provvedimento non ha tardato ad arrivare, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo – anche in virtù della conclamata recidiva dello stalker – ha infatti disposto per l’indagato gli arresti domiciliari.

La misura è stata immediatamente eseguita dai Carabinieri, che hanno localizzato ed arrestato l’uomo per impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori.