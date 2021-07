L’assessore allo sport e alle politiche giovanili stracciato da un avvocato tennista

Forse Federico Scapecchi, assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Arezzo non sapeva che a replicargli su faceboock ad un suo post trionfalistico sull’arrivo di 120 mila euro di finanziamento che arriveranno tramite il bando Fermenti in comune di ANCI era Roberto Verdelli, un avvocato campione di tennis, che in tre set lo ha stracciato. Certo il post era per far dimenticare la brutta figura del Comune nel PINQUA (programma nazionale qualità dell’abitare) dove Arezzo, in mancanza di progetti si è qualificato ultimo in Toscana.

Batte la palla Verdelli ricordando che ai 120mila euro del bando Fermenti va tolto il costo del dipendente appositamente assunto.

Replica l’assessore che non è previsto nessun dipendente ad hoc.

A questo punto Roberto Verdelli tira fuori anche la sua abilità di avvocato e sviscera la delibera approvata dalla Giunta Comunale di cui lo Scapecchi fa parte e dice:

Federico Scapecchi No, Egr. Assessore, proprio non ci siamo.

Lei, a differenza del sottoscritto, è giovane e dovrebbe essere dotato di buona memoria e, quindi, dovrebbe ricordare bene la delibera del 18/05/2021 della Giunta Comunale, di cui Lei fa parte, avente ad oggetto “Integrazione Programmazione annuale 2021 dei fabbisogni di personale a tempo determinato”: se non la ricorda, provvedo io a rinfrescarLe la memoria, riportando di seguito integralmente due passaggi della premessa della suddetta delibera, che, per il momento, ritengo sufficienti a dimostrare come le Sue affermazioni non siano rispondenti a verita’ e, per converso, atti a confermare l’esattezza di quanto da me evidenziato nel commento al suo post.

In un incontro di pugilato questo sarebbe un uppercut ed infatti la risposta dell’assessore è alquanto imbarazzante:

“gentilissimo Verdelli, mi fa piacere che sia molto attento, è bello vedere come i cittadini si interessino a ciò che accade nelle amministrazioni locali.

Le chiedo scusa se ho saltato un passaggio che, evidentemente, non poteva conoscere… la risorsa in oggetto nel frattempo ha lasciato l’incarico, pertanto troveremo risorse interne per portare avanti il progetto.”

Game over.

Ora noi sappiamo che Federico Scapecchi è un giovane di belle speranze, pieno di entusiasmo e di vivacità. Certo, in un paese normale già questa gaffe sarebbe imperdonabile.

Allora, per dirla con De Gregori:

Il ragazzo si farà

Anche se ha le spalle strette

Questo altr’anno giocherà

Con la maglia numero sette…