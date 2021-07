Guardia di Finanza di Firenze smaschera maxi frode fiscale

By Redazione

La Guardia di Finanza di Firenze ha smascherato una maxi frode fiscale che vede coinvolti decine tra imprenditori cinesi e professionisti italiani.

I militari hanno proceduto questa mattina, 27 luglio, all’arresto di 29 persone nelle province di Firenze, Arezzo, Prato, Grosseto, Rovigo e Vibo Valentia.

Sono tutti ritenuti, a vario titolo, responsabili di un’associazione criminale e della commissione di reati fallimentari e tributari, e al sequestro di ingenti patrimoni per oltre 40 milioni di euro.

Gli imprenditori arrestati sono considerati dagli investigatori i titolari di fatto di oltre 80 aziende operanti nel settore della produzioni di articoli di pelletteria che, attraverso il cosiddetto meccanismo ‘apri e chiudi‘, si sottraevano sistematicamente al pagamento delle imposte.

Indagati anche numerosi cittadini cinesi, che avrebbero svolto il ruolo di prestanome in qualità di legali rappresentanti della aziende.

Secondo quanto spiegato dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, ai professionisti, finiti agli arresti in carcere, era affidata “la regia” dell’attività criminale finalizzata a commettere reati fiscali e fallimentari, a loro viene contestata l’associazione per delinquere.

Il loro studio aveva assunto anche alcuni interpreti per poter tenere i rapporti con gli imprenditori cinesi.

Secondo quanto spiegato dalla Guardia di Finanza, le ditte individuali finite al centro dell’inchiesta, gestite di fatto dagli imprenditori finiti ai domiciliari, adempivano formalmente agli obblighi dichiarativi sia fiscali che contributivi, ma maturavano consistenti debiti verso l’Erario che poi non saldavano, e avevano un ciclo di vita molto breve, in media tre anni, in modo da eludere il sistema dei controlli.

Su circa 900 clienti dello studio, il 95% sarebbe stato composto da ditte gestite da cinesi.

Tra i beni sequestrati oggi figurano anche immobili, auto e orologi di lusso per oltre 40 milioni di euro.