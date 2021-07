Nuovi compiti per gli otto ausiliari della sosta

By Redazione

Sono 8 e fanno capo ad Atam: sono gli ausiliari della sosta che finora hanno potuto sanzionare le auto che occupavano le aree contrassegnate dalle strisce blu e che non esponevano il classico ticket sul cruscotto.

Adesso, una norma nazionale, il cosiddetto decreto semplificazioni, estende le loro competenze, richiedendo nello specifico un provvedimento del sindaco, al rispetto di tutte le norme del codice della strada in materia di sosta nell’area di concessione e nelle immediate vicinanze, ad esempio un’auto lasciata sopra un marciapiede o parcheggiata in uno stallo destinato ai disabili.

Gli agenti potranno essere destinati ad attività come il presidio del territorio in vista di una maggiore sicurezza.

Per gli accertatori resta la possibilità di ricevere supporto sempre e comunque dalla polizia municipale.

Come nel caso della rimozione dei veicoli in divieto laddove sia prevista tale sanzione accessoria.