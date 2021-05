Forza Italia d’Arezzo e le ultime parole famose

Se Mugnai e D’Ettore dicessero, come gli mettiamo in bocca noi de l’Ortica, da ieri, a poche ore dal loro “tradimento” di Forza Italia, Coraggio…chi altri vien via, dal coordinamento provinciale del partito di Berlusconi la replica è (veramente) un “nessun consigliere o assessore li seguirà” e queste parole, effettivamente scritte dagli azzurri (leggete i giornali o andate sulla pagina Facebook), diventano le classiche ultime parole famose.

A Bernando Mennini, il numero uno localmente, l’avevamo detto di stare in campana!

Laddove in campana non significa giurare sull’impossibilità di altre fuoriuscite.

Significa stare in campana!

Ecco fatto: tra le prime adesioni figurano anche membri del Coordinamento Provinciale di Forza Italia e consiglieri comunali.

E , neanche pochi, tra cui il vice coordinatore Alessio Mattesini (oh, proprio il vicario di Mennini, manco a farlo apposta), già presidente del Consiglio Comunale di Arezzo e poi Luciano Orlandi, Mario Ghezzi, Alberto Sordi (non il buonanima, ovviamente) Paolo Laurita (Chitignano), Marcella Luzzi (Monte San Savino) e Marco Rossi.

Ultime parole famose anche il giudizio sulla sostanziale natura personale della scelta del parlamentare di collegio D’Ettore e del collega Mugnai di abbandonare Forza Italia, di “tradire” direbbe Forza Italia.

Scelta, talmente, poco personale da consentire ai due parlamentari di annunciare la riunione organizzativa nel territorio del loro soggetto politico di centrodestra.

Alla faccia della scelta personale!

Qua c’è di che cambiare gli equilibri politici nei comuni in cui il centrodestra è maggioranza o opposizione.

Mennini & fedelissimi di Berlusconi, la vostra è convinzione al 100% o è sicumera che qualcuno degli azzurri al Comune di Arezzo non stia per seguire l’esempio dell’ex presidente del Consiglio Comunale?