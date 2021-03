By Il Burattino

Non si scherza con il Covid, smascherando le fake news

Noi dell’Ortica spesso e volentieri siamo irriverenti, sfrontati e non guardiamo in faccia nessuno, quando si tratta di sbeffeggiare situazioni e persone sempre e comunque nei limiti della satira.

A breve distanza dal primo di aprile, giornata di scherzi, siamo però estremamente seri nel denunciare e nello smascherare le fake news.

Una di queste, che gira ed è condivisa in troppe chat su Whatsapp, oltre che essere di pessimo gusto è pure pericolosa.

In alcuni audio, creati ad hoc, e in vari dialetti tra cui l’aretino, viene raccontata una storia agghiacciante, con qualche variante , ma con lo stesso copione schifoso.

Lasciamo l’ascolto ai lettori per non svelare il contenuto e giudicare loro stessi ma una cosa la possiamo affermare.

Creare allarmismo ingiustificato, con questo tipo di bufale, specialmente con persone fragili e stremate, o persone sull’orlo di paranoie e gap mentali, è una cosa schifosa.

Scherziamo, giochiamo, sbeffeggiamo, ma non su questo argomento, invitando i lettori a non credere a boiate come quella dell’audio, condividendo a più persone possibile che si tratta di una bufala, una fake news di cattivo gusto e totalmente inventata.

Il Covid è una tragedia seria, e scherzare con morti, contagiati e persone colpite da questo virus è una vigliaccata.

Chiunque sia stato a speculare con queste cose, speriamo la paghi cara in qualche modo.