Arezzo, le notizie di oggi 28 Marzo

Giovedi scorso, nell'ambito di un apposito servizio coordinato dal Questore della Provincia di Arezzo, equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli mirati nel quartiere Saione, Giardini dei Porcinai e Piazza Sant'Agostino, zone che, come noto, sono maggiormente interessate, rispetto alle altre, dal fenomeno dello spaccio dei stupefacenti e da episodi di microcriminalità.



Al servizio hanno partecipato anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine provenienti da Firenze, personale della Polizia Scientifica di Arezzo e unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza con la quale sono stati effettuati controlli mirati nei pressi della stazione ferroviaria e di alcune aree verdi cittadine interessate dalla problematica dello spaccio degli stupefacenti. Proprio in un parco pubblico, precisamente il " De Andrè" sito in Via Rodi, è stato rintracciato, grazie all'unità cinofila antidroga, un soggetto di origine tunisina, clandestino e gravato da numerosi precedenti, che aveva con se un piccola dose di hashish.

Il tunisino, condotto in Questura per gli accertamenti connessi alla sua posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il C.P.R. di Bari per poi essere espulso e rimpatriato al suo Paese d’origine. Nell’ambito del servizio sono state complessivamente controllate 70 persone, 45 veicoli, elevate 3 sanzioni al Codice della Strada e altrettante per violazione normativa anti-Covid.

Donna barbuta sempre piaciuta!

Una 27enne sceglie di non tagliarsi la barba, nonostante sia sottoposta a bullismo Klyde Warren, 27 anni, ha detto al Mirror che la sua folta peluria sul viso è la sua "caratteristica preferita", ed è per questo che non si lascerà toccare dai "commenti crudeli" che molto spesso le rivolgono le persone.



La scrittrice freelance, che vive nello stato del Nebraska, negli Stati Uniti,ha detto:

“Su Tinder ricevo tantissimi messaggi di insulti, molte persone mi dicono che sono disgustosa”, al momento mi infastidisco, a nessuno piace ricevere commenti del genere,

fortunatamente ho incontrato anche belle persone”.

“Il mio ultimo ragazzo è stato davvero di supporto, ha amato la mia barba”.

“Mia madre non era affatto d’accordo, ma non mi importava, mi sono rifiutata di radermi, va bene essere un pò diversi”.

Klyde ha iniziato a notare di avere una peluria molto folta sul viso all’età di 15 anni e ha subito deciso di lasciare che la natura facesse il suo corso, abbandonando il rasoio.

Mostri: bimba di 4 anni violentata e uccisa in Pakistan

Una bimba di 4 anni è stata violentata, strangolata a morte e lasciata in una fognatura in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa.

Lo ha reso noto la polizia.



Della piccola non si avevano notizie da mercoledì scorso.

A trovare il corpo sono stati alcuni passanti. "La bambina è stata abusata e poi strangolata a morte", ha confermato il rapporto del medico legale dopo l'autopsia secondo cui la piccola sarebbe stata brutalmente torturata, come confermano le escoriazioni su diverse parti del corpo, tra cui schiena, ginocchia e naso.

Al momento la polizia sta indagando su 400 persone che si trovano in quella zona, compresi i parenti.

Lo scorso anno nella sola provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono stati registrati oltre 180 casi di abusi su minori, compresi gli omicidi.

La grotta di Central Park

A New York,lungo i sentieri vicini a uno dei laghi di Central Park c'è una grotta conosciuta come Ramble Cave o Indian Cave, pare che in passato sia stata a utilizzata dagli indiani americani.



Fin dalla fine dell’Ottocento la grotta divenne molto popolare in città, era frequentata da coppie in cerca di un luogo appartato, a volte anche da senzatetto in cerca di un riparo.

Nel 1897 ci si rifugiò una ragazza di quindici anni scappata di casa, rimanendo nascosta lì per un mese.

Anni dopo, durante la Grande depressione, una coppia rimasta senza lavoro e senza casa ci avrebbe vissuto per mesi.

Ma a partire dal Novecento, dopo due tentati suicidi, dai contorni poco chiari, la grotta assunse una pessima fama, convincendo le autorità a chiuderla.

Nel 1934, l’entrata della grotta fu murata e l’apertura sulla sua sommità fu coperta e sigillata in modo da sembrare una normale collinetta come le altre.

