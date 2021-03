Arezzo, le notizie di oggi 13 Marzo

Fa benzina e poi pipì nel lettore dei pagamenti automatici, denunciato

Un singolare episodio di danneggiamento accertato dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena ai danni di un distributore di Benzina di discreta gravità.

Intorno alla fine di febbraio, poco prima del coprifuoco notturno, un uomo si era fermato presso un distributore di carburante del territorio casentinese.



Dopo aver effettuato le operazioni e pagato il carburante, pensava bene di orinare all'interno dell'accettatore/lettore di banconote della colonnina dei pagamenti automatici, danneggiandolo irrimediabilmente e di fatto bloccando la possibilità di pagamenti ulteriori. Il gestore oltre a constatare di essere stato destinatario di un atto di profonda inciviltà, doveva fare i conti con quello che era, a tutti gli effetti, un danneggiamento di discreta gravità.

Rivoltosi ai Carabinieri della Stazione di Strada in Casentino, questi ultimi intraprendevano una breve attività di accertamento e dopo aver attentamente visionato le telecamere di sorveglianza, riconoscono un uomo già loro noto, che effettivamente, si rendeva protagonista del gesto e del danneggiamento. Per lui una denuncia a piede libero per danneggiamento, avendo causato un danno di oltre 1.000,00 Euro, di fatto non coperto dall’assicurazione, alla colonnina dei pagamenti, impedendo al gestore di condurre normalmente la propria attività e agli altri automobilisti di effettuare il rifornimento.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



Porta a spasso il suo animale domestico meccanico da 75.000 dollari

Una donna è stata vista portare a spasso un cane robotico al guinzaglio lungo una spiaggia della Florida

Il robot a quattro zampe è realizzato da Boston Dynamics, che lo ha chiamato Spot,

ma, la donna ha cambiato il nome del robot in Scrappy.



Il cane robot di Boston Dynamics, Spot, è stato visto negli ospedali, nelle scene del crimine e nelle strutture per i test sui razzi spaziali, ma l'ultimo avvistamento è avvenuto mentre passeggiava lungo una spiaggia della Florida mentre era al guinzaglio. I poliziotti fermanola coppia per dare un'occhiata al cane robot che trotterella per la strada.

‘Puoi sederti Scrappy? Siediti », dice la donna, il cane robot ovviamente obbedisce. Scrappy ha il suo canale YouTube , dove dal mese scorso, il suo proprietario condivide i video delle loro avventure.

Nel corso degli anni, l’azienda ha condotto test intensi con la macchina per migliorarne le capacità che si sarebbero rivelate utili per l’uso nel mondo reale.

E nel giugno 2020 è stato rilasciato al pubblico. Spot, adatto per interni o esterni, può mappare il suo ambiente, rilevare ed evitare ostacoli, salire scale e aprire porte.

Può svolgere compiti pericolosi in una varietà di ambienti inospitali come centrali nucleari, giacimenti petroliferi offshore e cantieri.

Peni di lucertola in via di estinzione venduti come radice miracolosa dell’Himalaya

In India (e potenzialmente altrove in Asia) i peni recisi di lucertole monitor in via di estinzione vengono venduti come “radici mistiche” dall’Himalaya,come riferisce Vice .

La "radice" è nota come Hatha Jodi, si trova in alcune regioni remote del Nepal e dell'India.



Il nome deriva dalla sua forma, che può essere immaginata come un paio di mani tenute in supplica.

Il nome deriva dalla sua forma, che può essere immaginata come un paio di mani tenute in supplica. Molti credono che l'hatha jodi sia un portafortuna ed è anche usato nelle pratiche occulte. Commercianti senza scrupoli, per lo più aspiranti astrologi, vendono la radice del pene per da 14 a 40 dollari. Secondo le credenze locali, questa "radice della pianta miracolosa" porterà fortuna e ricchezza materiale al suo proprietario.

Può presumibilmente aiutare a vincere cause legali e persino ad attrarre partner romantici.

Naturalmente, i peni non fanno niente di tutto ciò.

Anche se ci fosse una pianta magica con tutti questi poteri, le persone non ne trarrebbero beneficio, dopotutto, hanno inconsapevolmente comprato un lucertolone tagliato.

Sposa regala allo sposo uno Yacht



Bruh! See what this bride did. Energy! pic.twitter.com/1GLYM36EDL — Royalty (@royaltyuso) March 10, 2021

Janeen Soler e Trederick Gray si sono sposati a Miami, in Florida, lo scorso 7 marzo

Un video registrato mentre la coppia era all'altare durante la cerimonia all'aperto è diventato virale a causa del dono sontuoso di Janeen agente immobiliare e che gestisce anche una concessionaria di auto.



Janeen dice a Trederick che "non sapeva cosa regalargli" che lui non aveva già, e lei le ha regalato il suo "matrimonio da sogno". Gli ospiti della coppia si sono scatenati, registrando il momento sui loro tcellulari. Il video è stato condiviso dal videografo di matrimoni Morgan Scott Films su Instagram e da allora ha continuato a diventare virale su Twitter.

Non riesci a trovare il tuo indirizzo su Google Maps? Ora puoi inserire la tua strada!

L'app lancia un nuovo strumento di modifica che consente agli utenti di aggiungere strade nuove o mancanti al paesaggio.