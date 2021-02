Arezzo, le notizie di oggi 3 Febbraio

Feriti due operai investiti da un camion in Autosole

Incidente questa mattina, poco prima delle 5, in autostrada A1 direzione sud al km 348, nel tratto tra i caselli di Arezzo e Valdarno.

Un camion ha investito due operai che stavano lavorando in un cantiere stradale.

Sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Battifolle. Allertato anche il Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli investiti sono due uomini, entrambi di 50 anni e residenti a Torrita di Siena.

Hanno riportato traumi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Una lezione di routine di aerobica per Khing Hnin Wai, con una differenza: il posto in prima fila per un colpo di stato in corso

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Il video di una donna birmana che fa un allenamento di danza fuori dal palazzo del parlamento del Myanmar, con una inquadratura fissa sulla camera posizionata nel viale principale di Naypyitaw, capitale di Myanmar, mentre i veicoli blindati si radunano sullo sfondo è diventato virale, raccogliendo oltre 17 milioni di visualizzazioni sui social media, con gli utenti che sottolineano la sua apparente incoscienza nei confronti dell’attività militare.Continua a leggere



Khing Hnin Wai è un'insegnante di aerobica, il 31 gennaio Khing Hnin Wai ha iniziato a saltellare davanti all'obiettivo, mentre i suoi follower la seguivano sui social. E mentre il convoglio dell'esercito passava dietro di lei per andare a fare il colpo di Stato. Il video è stato inizialmente condiviso su Twitter da un utente di nome Angel Marrades.

Il giornalista Vincent Bevins, che lo ha ritwittato, ha scritto che Marrades aveva preso il video da Facebook e ha incluso un collegamento al profilo di Khing Hnin Wai.

Mummia con la lingua d’oro scoperta in Egitto

In Egitto un team di archeologi ha appena ritrovato una mummia risalente a 2000 anni fa, con una particolarità: ha una lingua d’oro perfettamente conservata.

Un gruppo di scienziati dell’Università di Santo Domingo hanno scoperto la mummia in una delle 16 tombe di Taposiris Magna, sito che vanta templi dedicati a Osiride e Iside.Continua a leggere