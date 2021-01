Arezzo, le notizie di oggi 20 gennaio

Doping, arresti e denunce: indagini dei carabinieri del Nas anche ad Arezzo

Tre arresti, 12 denunce e 38 perquisizioni a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Torino, per traffico di sostanze dopanti.Continua a leggere



I militari del Nas di Torino hanno dato esecuzione alle misure cautelari, ai domiciliari, in seguito all’operazione «Davide & Golia» nelle province di Alessandria, Arezzo, Avellino, Brescia, Catania, Cuneo, Frosinone, Imperia, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Vercelli e Verona, con epicentro nel Pinerolese (Torino). I militari del Nas di Torino hanno dato esecuzione alle misure cautelari, ai domiciliari, in seguito all’operazione «Davide & Golia» nelle province di Alessandria, Arezzo, Avellino, Brescia, Catania, Cuneo, Frosinone, Imperia, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Vercelli e Verona, con epicentro nel Pinerolese (Torino). L’operazione ha disarticolato un consolidato traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, con legami commerciali anche all’estero.

I reati ipotizzati sono «utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» ed «esercizio abusivo della professione medica». Sono complessivamente 26 le persone indagate dall’inizio dell’inchiesta a vario titolo. Secondo gli inquirenti, le sostanze dopanti, una volta illecitamente importate dall’estero in Italia, venivano commercializzate in tutta Italia attraverso ignari corrieri che trasportavano plichi anonimi o con intestatari fittizi a consegnare agli atleti che volevano migliorare le proprie performance sportive. Numerose le sostanze sequestrate: 58 confezioni, 210 fiale, 1.722 compresse, 13 blister, 51 dispositivi per l’inoculamento.

Il giro d’affari dei prodotti sequestratio è stato stimato in un ricavo netto di 15mila euro l’anno per ciascuino dei tre arrestati.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Spende 300 sterline dal veterinario, ma è solo empatia

Il proprietario di un cane ha speso 300 sterline dal veterinario per il suo cane, che stava soltanto zoppicando per empatia con il proprietario ferito.

Ogni tanto, i nostri amati animali domestici si dimostrano ancora più dolci e compassionevoli di alcune persone.

Di recente, il proprietario di Bill, Russell Jones ha condiviso un video su Facebook con il cane che imita il suo comportamento mentre camminava accanto a lui.

When We Were Young il libro di “The Anonymous Project”

When We Were Young è il nuovo libro realizzato dal suo ideatore Lee Schulman, pubblicato da Hoxton Mini Press, che raccoglie foto dal Regno Unito tra gli anni Quaranta e Settanta.

Le foto sono state scattate da sconosciuti e ritraggano sconosciuti in un luoghi sconosciuti.

Il progetto di Anonymous Project è iniziato nell’autunno 2016, quando il regista inglese Lee Shulman comprò su eBay una scatola di diapositive Kodachrome da 35 mm.Continua a leggere