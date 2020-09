Ghinelli fa mercato

Esclusivo: i candidati a sindaco di Arezzo svelano la loro campagna elettorale ai microfoni de L’Ortica

In tempo di elezioni, sull’onda lunga di un Covid che sembra voler punire la civiltà occidentale come un flagello, gli inviati speciali de L’Ortica, Santi Cherubini, Francesco Maria Rossi e Luciano Petrai, seguiti dall’operatore-direttore Gino Perticai, si sono recati al mercato aretino del sabato mattina per intervistare i candidati a sindaco e non solo.

I coraggiosi reporters – piombati in viale Giotto fra banchi di mutande, tappeti, reggiseni e ogni altra eccellenza consumistica – hanno improvvisato originali siparietti ai gazebo elettorali presenti e con i cittadini e politici che hanno accettato di partecipare (praticamente tutti i presenti).

Il tema del dibattito itinerante era accattivante e provocatorio: come è cambiata la comunicazione elettorale dal tempo dei grandi comizi al tempo delle miracolose bacheche di Facebook?

Ovvero, cosa inventarsi per fare storytelling sui social e nei media digitali?

Siete quindi invitati a seguire sulla nostra testata le interviste video proposte ogni giorno e realizzate per favorire il compito dei cittadini aretini: votare.

Perché come diceva il grande psicoanalista Lacan: “Ogni atto mancato è un discorso riuscito”.

Da questa sera il primo candidato :

buon Far Web a tutti.