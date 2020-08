Arezzo, le notizie di oggi: 15 Agosto

Incidende in Autosole, camper contro guardrail donna sbalzata fuori: gravemente ferita

Questa mattina alle ore 11:30 al chilometro 360 del tratto autostradale A1 direzione nord si è verificato un incidente stradale.

Un camper dopo aver perso il controllo ha impattato contro il guardrail.

Coinvolti il guidatore, la moglie che è stata sbalzata dal mezzo e il figlio.

Il padre e il figlio hanno riporato solo piccoli traumi e hanno rifiutato di effettuare ulteriori accertamenti.

La moglie del conducente invece è apparsa subito in condizioni più gravi alsoccorritorr del 118 intervenuto sulla scena, ed è stata portata dall’eliambulanza presso il Policlinico delle Scotte a Siena.

Nel posto sono intervenuti l’ambulzanza infermierizzata di Monte San Savino, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana, l’eliambulanza (Pegaso 1), la polizia stadale e i vigili del Fuoco.

Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso, l’autostrada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

in aggiornamento