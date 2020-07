Arezzo città feconda dove si tromba

L’altra sera il sindaco Ghinelli, nella sua consueta conferenza facebook, era particolarmente accondiscendente, quasi condivisibile nelle sue esternazioni verso il presidente Conte che vorrebbe prorogare nel bisogno, la possibilità di gestire a livello emergenziale il problema covid.

Molto dure le frasi verso i complottisti che dicono che il virus non esiste (ma Salvini sarà contento?):

Il virus non esiste? I 35mila morti meritano più rispetto.

Addirittura parole di stima anche verso il governatore Rossi che sta dimostrando attenzione verso i problemi sanitari del nostro territorio.

Ma a rendere così buono il sindaco erano i dati ISTAT che dicono che Arezzo presenta un incremento delle nascite del 5,87%, in controtendenza nazionale e regionale che sono in negativo.

Una occasione che, in periodo elettorale, non poteva farsi scappare ed infatti si immerge in una serie di affermazioni economico-sessuali che possiamo sintetizzare in:

Ad Arezzo si vive bene, si guadagna, si mangia e si tromba parecchio, perché gli aretini non hanno paura di niente, credono nel presente ed hanno fiducia nel futuro.

Mentre esternava si poteva vedere l’occhiolino testosteronico facendo capire che sotto la sua gestione c’è stato un cambiamento di atteggiamento… anche sessuale.

In fondo l’argomento buca (anche i preservativi?) e chissà se nella campagna elettorale non prenda vigore.

Speriamo solo che le motivazioni della crescita demografica ad Arezzo siano quelle illustrate dal sindaco e non la disperazione di chi non avendo più un bottone non può permettersi uscite serali e l’unica alternativa è giocare con la cicogna.

P.S. oggi, invece, gli screzi sono continuati con il suo vice-sindaco per l’annullamento della giostra di settembre, appoggiata dal Gamurrini mentre Ghinelli avrebbe voluto valutare meglio la possibilità di correrla.

O forse era solo un modo per colpire quello che oramai è diventato il suo buratto.