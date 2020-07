L’Antiquaria al Prato: bene così, nonostante le solite proteste corporative

By Il Burattino

Confcommercio, Confesercenti e Associazione Giorgio Vasari vorrebbero il ritorno della Fiera in Centro Storico.

Anche Ghinelli.

Ma Questore e Prefetto, giustamente e con grande senso di responsabilità, la autorizzano solo al Prato.

Come sempre, la lobby dei commercianti, che vorrebbero fare il bello e il cattivo tempo ad Arezzo, a scapito delle altre categorie di cittadini, hanno incassato un NO secco.

Alla faccia di sicurezza e del distanziamento sociale, il rischio di propagazione del Covid 19 nella solita bolgia della Fiera ci andrebbe a nozze.

Barattare la salute durante una pandemia, che NON E’ FINITA, per agevolare l’antiquariato? Ma anche no, grazie.

In ogni caso la Fiera coi suoi 270 espositori non è annullata, quindi chi ha piacere ad andarci, fatte salve le norme di sicurezza, può tranquillamente andare al Prato.

Con buona pace delle associazioni dei commercianti, che la dovrebbero smettere di fare pressione sulle amministrazioni per corporativismo e interessi personali, sulle spalle delle altre “tipologie” di cittadini.

Gli Aretini tutti, non devono essere schiavi di chi rappresenta solo una parte del tessuto produttivo, e non parla per tutti.

Se poi dovesse restare al Prato per sempre, i residenti del Centro Storico, vessati in mille modi, ringrazierebbero, con tanta ragione.