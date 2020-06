Arezzo, le notizie di oggi: 30 Giugno

Screening sui pipistrelli in città

Uno screening sui pipistrelli ad Arezzo scatterà domani in una zona della città, quando i ricercatori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie eseguiranno un prelievo-cattura di mammiferi vivi presenti in una colonia.

Lo ha annunciato stamani il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, durante la seduta del Consiglio comunale.

Giovane denunciato per furto di cosmetici al supermercato

Un ragazzo ventenne,originario del Marocco, residente a Sansepolcro, è stato identificato e denunciato da parte dei Carabinieri per furto di cosmetici in un noto supermercato del comune biturgense.

I militari di Sansepolcro, dopo aver visionato i filmati del sistema di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’identità del giovane, perché già conosciuto per precedenti specifici.

I Carabinieri hanno poi effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo, rinvenendo gran parte della refurtiva, riconsegnata poi al direttore dell’esercizio commerciale.

Cane morde ciclista denunciato il proprietario

I Carabinieri del comando Stazione di Anghiari hanno deferito in stato di libertà il proprietario di un cane di grossa taglia per aver assalito e azzannato un passante in bicicletta.

Il padrone dell’animale, avendolo lasciato libero e incustodito, dovrà rispondere del reato di lesioni personali colpose, la vittima ha riportato ferite al alla gamba, all’altezza del polpaccio, giudicate guaribili dal pronto soccorso di Sansepolcro in sette giorni.

Colonie feline nel territorio comunale, interrogazione di Rossi e Cornacchini

“La Asl deve potenziare il servizio di sterilizzazione e ridurre il sovrappopolamento

Risposte incoraggianti dall’assessore Sacchetti anche sulle raccolte alimentari”

“Da qualche tempo le sterilizzazioni operate dalla ASL – spiega Angelo Rossi – sono passate da tre volte a settimana a una sola, con una riduzione drastica del numero di sterilizzazioni eseguite.

La conseguenza diretta di tale riduzione del servizio è che ha prodotto una moltiplicazione della popolazione felina nelle 85 colonie comunali, che hanno raggiunto ormai livelli di grave sovrannumero, con evidenti rischi anche sanitari per la popolazione felina e non. Continua a leggere

E la situazione è destinata ad aggravarsi con una crescita esponenziale del numero di felini visto che la Asl, a causa dello stop dovuto al lockdown, sta concedendo gli appuntamenti per le richieste di sterilizzazione inoltrate oggi, che siamo a giugno, soltanto a ottobre e oltre.A questo si aggiunge, è notizia di questi giorni, che ad Arezzo è stato riscontrato in un gatto il Lyssavirus, un virus molto raro (il secondo caso al mondo) e pericoloso, e che già ci ha posto al centro dell’attenzione del ministero della sanità e delle autorità sanitarie competenti, oltre che ad ordinanze del sindaco stesso.E’ quindi un motivo ulteriore per evitare una pericolosa sovrappopolazione nelle nostre colonie feline.Abbiamo chiesto se non sia opportuno che il Comune richieda alla ASL di ripristinare il servizio di sterilizzazioni nei termini in cui era svolto in precedenza e contestualmente di avviare una “sterilizzazione straordinaria” tesa a ridurre immediatamente il sovrappopolamento delle colonie feline comunali prima che queste rappresentino un problema sanitario”.

“A ciò si aggiunge la situazione emergenziale relativamente agli approvvigionamenti di cibo nelle colonie feline” dichiara Meri Stella Cornacchini. “Fino a non molto tempo fa infatti l’Enpa si occupava attraverso raccolte alimentari di distribuire il cibo alle gattare che si occupano direttamente delle colonie feline comunali, ma da circa un paio d’anni questo non avviene più, lasciando così integralmente sulle spalle delle gattare il peso di sfamare le 85 colonie comunali, e in tempi di grave crisi economica dovuta al Covid e di sovrappopolazione delle colonie stesse, questo sta diventando per loro un peso insostenibile.

Quindi abbiamo chiesto se non sia necessario che il Comune di Arezzo si adoperi per incentivare direttamente o indirettamente raccolte alimentari per garantire l’approvvigionamento di cibo per le colonie feline comunali”.

“Le risposte che ci ha fornito l’assessore” conclude Rossi “ci hanno soddisfatto perché il comune sta interagendo con la USL per un ripristino a pieno ritmo del servizio sterilizzazioni e si impegna a una sterilizzazione straordinaria attraverso uno stanziamento di 8.000 euro.

Quanto invece al problema di approvvigionamento alimentare per chi opera gestendo le colonie feline, inviterà l’ENPA a effettuare raccolte alimentari a tale scopo, venendo così incontro a quelle che erano le nostre richieste”.

“Annuncio che Arezzo nel Cuore” – conclude Cornacchini – “già dalla prossima settimana si impegnerà in una raccolta alimentare per aiutare tutte le gattare di Arezzo che si trovano in difficoltà”.