Se Arezzo diventa il ricettacolo del coronavirus

By Luciano Petrai

La struttura che ospiterà i pazienti con influenza da COVID-19, dopo aver abbandonato quella del Planet di Rigutino, sembra per motivi di ordine fognario, è stata fatta scegliendo un condominio al centro di una zona popolosa con accanto un supermercato e sotto un ristorante: il condominio “I Gelsi”, nella via omonima accanto a viale Santa Margherita.

Certo, il ristorante è già sotto scacco, visto che rifornisce i pasti al Centro Chirurgico Toscano, ma per il supermercato si possono presentare grossi problemi, oltre naturalmente al gran numero di persone residenti proprio adiacenti alla struttura.

Qualcuno si chiederà perché una scelta così infausta che sta già mobilitando i numerosi abitanti di quella zona?

Perché non si è cercata una struttura più appartata e meno antropizzata vista la pericolosità del virus?

Perché il sindaco Ghinelli, così bravo nel denunciare il distanziamento sociale, nella sua conferenza stampa di ieri sera, pur sapendolo, non ha minimamente accennato alla cosa?

Certo, le informazioni che circolano sono alquanto sconcertanti.

Possibili anomalie di tipo edilizio saranno prontamente sanate nei prossimi giorni; la stessa vicinanza del Centro Chirurgico toscano (ancora) sembra non essere un caso.

Perché, considerando la complessità di una gestione Covid-19 dove lavanderia, pulizia, scarichi delle feci ecc. sono all’ordine del giorno, si è scelta una soluzione tanto sciagurata?

La sanità ad Arezzo si è comportata, fino ad ora, in modo eccellente.

Dopo che quasi l’intero ospedale di questa città è diventato monouso al coronavirus, perché caricare ancora la città di Arezzo con altre strutture covid-19 invece di utilizzare una provincia così vasta?

E’solo pigrizia o c’è qualche altra cosa?

Signor sindaco nella sua conferenza stampa di questa sera dovrà spiegare bene questa decisione che vede già la popolazione sul piede di guerra attraverso iniziative, raccolte firme e manifestazioni.

Perché è solo una questione di buon senso trovare strutture idonee non in città ma in luoghi più appartati.

I malati di covid-19 già soffrono abbastanza, evitate di farli diventare i bersagli di una insurrezione popolare, gestiteli al meglio in strutture dedicate e non in quelle che sembrano governate da altri tipi di interessi.

In mattinata ci saranno conferenze on line e lancio di petizioni.

Ve ne daremo notizia.