I Gelsi ritirano la disponibilità come alloggio sanitario, Antonio d’Urso chiede al Prefetto misure d’emergenza

In riferimento alla nota di ieri con cui la Asl aveva confermato l’individuazione, anche ad Arezzo, di una struttura per pazienti affetti da influenza Covid, l’Azienda comunica che, anche “Il Condominio i Gelsi”, ha ritirato la propria disponibilità come Albergo Sanitario. L’Azienda sanitaria aveva già esaminato 35 strutture che potessero avere i necessari requisiti per ospitare persone con influenza da Covid-19 ma purtroppo, ad oggi, nessuna ipotesi risulta percorribile, Pertanto, il Direttore Generale della Asl Antonio D’Urso, ha chiesto al Prefetto, in base alle normative nazionali per l’emergenza, di requisire eventuali immobili idonei, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Leggi anche:

Se Arezzo diventa il ricettacolo del coronavirus