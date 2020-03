Quando le mascherine possono addirittura essere dannose

Non è uno scherzo.

Ormai il novanta e più per cento delle persone indossa una mascherina quando esce di casa.

Il novanta per cento di coloro che ne indossano una utilizzano roba “fatta in casa”, non certificata e inutile per fermare la trasmissione del Covid 19.

Sì, inutile, perché se è varo che le mascherine di normale cotone proteggono quasi sempre da polvere e altro, non sono assolutamente in grado di proteggere dal passaggio del virus.

Non ha quindi senso portarle?

Come dicono i medici, non servono se stiamo vicini ai nostri interlocutori.

Insomma, non è la mascherina in cotone generico che ci permette di non rispettare le regole.

La distanza minima di un metro e anche di più tra l’uno e l’altro.

Solo quelle che in teoria dovrebbero indossare i sanitari (in teoria, perché fino a pochi giorni fa anche loro dipendevano da protezioni “casalinghe”), certificate e dotate di filtri inespugnabili alle particelle infinitesimali, sono davvero un dispositivo di protezione personale efficace, almeno se vengono cambiate a ogni turno di lavoro.

E solo un cinque per cento circa dei cittadini ne possiede qualcuna.

Quindi portiamo pure le mascherine, ma facciamo in modo di rimanere a debita distanza da chi incontriamo.

In giro si vedono troppe persone che si avvicinano al prossimo credendo di essere protette (e di proteggere gli altri) grazie a un rettangolo di stoffa generico e molto aperto ai lati.

E facciamo particolarmente attenzione quando andiamo a fare la spesa, perché quello è il momento più pericoloso, dove serve parlare il meno possibile e indossare guanti, quelli sì.