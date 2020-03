Indovina indovinello, de ‘ndo viene ‘sto torello? Da ‘n se credere!

By Carlo Landi

Davvero, tutto avrei potuto immaginare meno che quello che ho verificato in val di Chiana. Aretini tenetevi forte, i buoi che trainano il Carroccio del Palio di Siena (quello che trasporta proprio il Palio) vengono da un allevamento di Pozzo della Chiana!

Sì avete capito bene, dalla provincia di Arezzo, lì dove si parla il chianaiolo stretto.

Ma non era che moglie e buoi dovevano essere dei paesi tuoi?

Sarà possibile che gli aretini diano il prodotto dei propri allevamenti ai senesi?

Non c’è più religione.

Fanti e i cavalieri che parteciparono da vincitori aretini alla battaglia di Pieve al Toppo si rivoltano nella tomba.

Non resta che sperare che i buoi in piazza del Campo ci cachino alla grande.

E speriamo che i due fratelli Donnini, allevatori nostrali di Chianina, si facciano pagare bene per portare i buoi in piazza del Campo.

Ma non basta, come direbbe Salvini, perché Arezzo i favori a Siena ‘un glieli deve fare… capito!!

Ma diteme voi; da ‘n se credere…