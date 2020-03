Questa cosa del jogging farebbe quasi sorridere…

E’ mai possibile che un cittadino non possa uscire da solo in tuta e scarpette corricchiando da solo, ascoltando musica da solo, parlando mentalmente con le piante, passando da un distributore di bottiglie per bersi mezzo litro d’acqua e tornando a casa da solo, farsi la doccia da solo, buttarsi sul letto da solo a vedere gli aggiornamenti online sempre da solo?

A chi fa male? Chi può contagiare? Nessuno.

Per colpa di quelli che vanno in giro in gruppo e si fermano a parlare con altri incontrati per strada; di quelli che giocano a calcetto e pallacanestro a Villa Severi, di chi continua a pensare di comportarsi come se nulla fosse o giù di lì, la pagano tutti gli altri, anche coloro che rispettano le regole date.

Grazie, ribelli di miei coglioni, ribelli della domenica, ribelli senza rispetto per gli altri, per le regole e per se stessi.

Grazie davvero per darci “l’opportunità” di smettere di prendere l’ora d’aria senza far male a nessuno.