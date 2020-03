By Pietro Aretino

Pomeriggio a Villa Severi.

Studenti forzatamente in vacanza occupano il campetto per la pallacanestro giocando partite agonisticamente combattute, ma soprattutto illegali.

Visti i sacrifici che in questi giorni fanno tutti, per primi i loro genitori e nonni, non mi pare proprio il caso di continuare questa pratica pericolosa.

Io non scrivo tanto a loro, quanto alle loro famiglie e alle forze dell’ordine.

A Milano e Firenze hanno chiuso i parchi, perché dobbiamo farlo anche da queste parti?