Arezzo, tutte le notizie di oggi: 7 Marzo

Incidente in A1, positivo al Coronavirus il camionista soccorso dai vigili del fuoco

Ieri in in autostrada, all’altezza di Badia al Pino, c’è stato un fuoristrada di un camion che trasportava piastrelle.

L’autista era rimasto incastrato nel mezzo.

Sono accorsi in aiuto vigili del fuoco del comando di Arezzo, come impone la regola gli uomini intervenuti erano protetti da tute e mascherine.

L’uomo è stato trasportato a Siena per accertamenti, e dai controlli effettuati è risultato positivo al virus.



Coronavirus, contagiato un paziente foianese all’ospedale la Fratta

Luciano Meoni sindaco di Cortona: sul profilo del Comune:

“In qualità di sindaco, comunico ai cittadini che purtroppo è stato accertato un caso di Coronavirus presso l’ospedale della Fratta.

Il paziente non è cortonese.

Invito tutti a mantenere la calma e a continuare normalmente la propria vita nel rispetto delle regole che già vi sono state comunicate”.

La ASL comunica: ” il paziente di Foiano ha un quadro clinico piuttosto complesso.

In particolare era stato ricoverato il 3 marzo per un’importante broncopneumopatia presso il Presidio della Fratta, ma l’aggravarsi ulteriore delle condizioni di salute ne hanno richiesto il trasferimento in Terapia intensiva dove è stato anche effettuato il tampone che ha dato esito positivo.

Oggi è ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.

Tutti gli ambienti sono stati sanificati.

L’Azienda ha predisposto immediatamente l’autoisolamento del personale interessato oltre ad accertamenti e provvedimenti precauzionali per i pazienti, i familiari ed i visitatori della stanza di degenza.”

Scippa la borsa ad un’anziana e scappa inseguito ed arrestato dai carabinieri

Ieri l’altro i carabinieri della Compagnia di Arezzo, nel corso di un servizio di controllo, hanno arrestato in flagranza di un italiano 28enne, per aver scippato una donna di 62 anni in via Isonzo.

La donna, in via Vittorio Veneto, alla svolta per via Isonzo è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che le ha strappato la borsa dalle braccia, trascinandola a terra.

Una pattuglia Radiomobile dei carabinieri nei paraggi, ha inseguito e bloccato il malvivente, che aveva con sè il portafogli appena sottratto dalla borsa di cui si era disfatto.

L’uomo è stato arrestato per rapina e condotto presso le camere di sicurezza, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Donato” è stata refertata con 7 giorni di prognosi per distorsione rachide cervicale.

In sede di giudizio direttissimo per lo scippatore è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere, per cui l’uomo è stato tradotto dai militari alla casa circondariale di Firenze Sollicciano.



C’è la conferma ufficiale: Luciano Ralli è il candidato a Sindaco di Arezzo

Forze politiche e realtà civiche unite per la città di Arezzo: un’alleanza ampia e ancora aperta a ulteriori adesioni, che va dal Partito Democratico ad Azione, da Italia Viva al Partito Socialista, da Più Europa ad Arezzo 2020 (aggregazione unitaria comprendente Arezzo in Comune, Sinistra Italiana, Verdi, Articolo 1 e realtà civiche, progressiste ed ambientaliste) fino ad Arezzo CI STA.

Il Pd aretino ha rafforzato la sua indicazione con il pronunciamento unanime dell’Assemblea comunale.

Luciano Ralli “intanto ringrazio tutti i soggetti dell’Alleanza per la fiducia accordata.

In queste ore dobbiamo tutti insieme fronteggiare l’emergenza Covid 19. Priorità alla salute degli aretini.

Per la tradizionale campagna elettorale attenderemo tempi migliori.

Adesso è il momento della collaborazione e non della contrapposizione. Verrà poi il tempo del confronto politico.

La sfida che non sarà semplicemente vincere ma che servirà a dare vita a un nuovo modo di fare comunità, grazie a un’amministrazione che sappia collegare e unire in un destino comune, chiaro e ben visibile, cittadini, professioni e imprese.

Oggi ci sono troppe persone in difficoltà per età, salute, condizioni di lavoro e di vita che non trovano ascolto o che ricevono risposte inefficaci.

Ci sono associazioni e imprese che potrebbero fare un deciso balzo in avanti ma che non sono valorizzate dal Comune. Arezzo merita di più, ed è arrivato il momento di offrirle di più”.

Padre Giovanni Martini la messa sotto il porticato dell’oratorio

Il parroco di Staggiano e San Firenze domani alle 11 celebrerà messa sotto il porticato dell’oratorio Don Walter sulla strada che porta a Peneto.

Un modo per consentire alle persone di seguire la celebrazione senza la paura del contagio, altrimenti in molti rinuncerebbero.

Non siamo ancora alla Messa a porte chiuse, come accade nel Nord Italia, mai avvenuto prima, neppure in tempo di guerra.

Infatti, la Cei, la Conferenza episcopale italiana, ha annunciato la decisione, anche durante la settimana, di non celebrare delle Sante Messe nelle zone dove sono confermate le misure restrittive emanate lo scorso 1° marzo.

in aggiornamento