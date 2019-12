Tutte le news di oggi: 17-12-2019

Ascolta l’audio

Scontro tra un pulmino e un’auto.

Feriti due alunni a Terranuova Bracciolini, che erano su di un pulmino.

Subito soccorsi, sono stati portati in codice verde alla Gruccia, mentre l’autista e la donna dell’auto in codice giallo.

Nello scontro l’auto ha impattato contro un quadro elettrico togliendo l’elettricità ad alcuni palazzi circostanti.

L’automedica si e’ quindi diretta nell’abitazione per dare eventuale supporto mentre i Vigili del Fuoco hanno effettuato un allaccio di fortuna in attesa che il guasto sia riparato.

Donna precipitata nel torrente “Talla”

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena sono stati allertati da unarichiesta di soccorso a Talla per una donna precipita ta nell’omonimo torrente.

ll Comandante della Stazione con i Vigili del Fuoco di Bibbiena e i sanitari riescono a mettere in sicurezza la donna e trasportarla in superficie, è stata poi trasportata con l’elisoccorso a Siena.

Spaccata al bar fallita

Tentato furto con scasso da parte di un 24enne aretino, pluripregiudicato, al bar tabacchi Paris in viale Dante.

Il malvivente è stato catturato e tratto in arresto dalle forze dell’ordine.

E’ stato sorpreso dagli agenti avvertiti dai residenti svegliati dai rumori, era davanti alla porta di ingresso del locale, zaino in spalla contenete arnesi da scasso e cappuccio in testa.

Ha tentato la fuga sferrando calci e pugni.

E’ stato arrestato per tentato furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Anche in questura il giovane ha dato in escandescenze.

Auto fuori strada, donna ferita

Una ragazza di 28 anni stamattina è finita fuori strada con l’auto a Castelfranco.

Soccorsa subito, è stata portata col Pegaso a Careggi in codice giallo, per trauma toracico.

Fiamme Gialle: controlli in città

La Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con le unità cinofile di Firenze e con gli agenti della polizia ferroviaria, nei giorni scorsi, ha scoperto e segnalato 5 persone, sorprese in possesso di sostanze stupefacenti, in transito presso la stazione ferroviaria.

I controlli con i cani antidroga hanno potuto verificare che i fermati erano in possesso di dosi di hashish e marijuana.

Effettuati in città anche alcuni controlli sulla contraffazione e sicurezza dei prodotti, nei confronti di esercizi commerciali.

In 3 casi, sono state riscontrate delle irregolarita’ nei beni posti in vendita, con il sequestro di circa 2.400 prodotti non conformi, per lo piu’ di accessori di abbigliamento, cosmetici ed articoli per la telefonia.

Negoziante di fumetti perdona i ladri

Ad Arezzo, nel quartiere di Saione, il consigliere Angelo Rossi che proprio in via Piave gestisce un negozio di fumetti, ha perdonato tre ragazze e un ragazzo minorenni, che avevano rubato merce per un valore di circa 400 euro.

Scoperti e identificati dal proprietario, scusandosi con una lettera, hanno restituito tutto, a fronte della minaccia di essere denunciati.

La Polizia arresta 2 spacciatori

Gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due cittadini albanesi per detenzione a fini di spaccio di cocaina in zona San Marco.

Un soggetto di 32 anni, è stato fermato a bordo della sua autovettura; poi gli agenti si sono recati presso la sua abitazione dove la compagna, 23enne, all’arrivo della Polizia, gettava immediatamente la droga nel bagno.

Gli investigatori della Squadra Mobile riuscivano a recuperare 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato per un totale di circa 30 grammi.

Nell’abitazione sono stati sequestrati 3000 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

La Chianina Ciclostorica apre le iscrizioni per la sesta edizione

L’evento, dedicato al ciclismo vintage, proporrà un fine settimana sui pedali da venerdì 19 a domenica 21 giugno che sarà orientato alla scoperta e alla valorizzazione della Valdichiana e che riunirà centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero.

La prima fase delle iscrizioni è attiva sul sito de La Chianina e resterà aperta fino a lunedì 6 gennaio.

Moto Club Brilli Peri , programmi per il 2020

Con oltre 200 partecipanti, una festa quella proposta dal Moto Club Brilli Peri al crossodromo Miravalle, per la chiusura dell’attività 2019, dove sono stati ribaditi tre impegni-chiave del 2020; il 21 e 22 marzo il round di apertura del Campionato italiano Senior e Femminile, il 19 aprile il Campionato italiano motocross d’epoca, il 13 settembre il Trofeo Centro-Sud di trial e, infine, il 17 e 18 ottobre, l’evento clou, il Trofeo delle Regioni, massima competizione nazionale a squadre che richiamerà oltre 450 piloti.