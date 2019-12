L’assessore Comanducci, aspettando Babbo Natale, ha indetto una grande tombola invitando tutti cittadini di Arezzo.

Ecco i numeri vincenti: 42-28-70-49-45:

42 (nel 2018 Arezzo era al 35º posto per qualità della vita);

28 (nel 2018 Arezzo era al quarto posto fra le province d’Italia per affari e lavoro);

70 (nel 2018 Arezzo era al 36º posto per ambiente e servizi);

49 (nel 2018 Arezzo era al 35º posto per sicurezza e giustizia);

45 (nel 2018 Arezzo era al 37º posto per cultura e tempo libero).

Mentre i giornalisti aretini intonano nenie ed inni, Arezzo sprofonda…ma non sotto la neve.