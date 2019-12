Arezzo, ultimo consiglio comunale 2019: dichiarazioni, proposte e approvazioni

Francesco Romizi, nuvolosità in aumento sulla giunta Ghinelli

Il consigliere dell’opposizione Romizi dichiara: “ Dopo Italia Oggi, ecco la classifica sulla qualità della vita del quotidiano economico italiano più prestigioso: Arezzo scivola al 42esimo posto, con un giudizio netto negativo soprattutto su ambiente e servizi.

Più che di ‘sole’ mi pare che si possa parlare di tempo in peggioramento, con nuvolosità intensa sulla giunta Ghinelli.

Ora non resta che attendere le ‘piogge d’aprile’, come cantava Guccini, o magari di maggio, quando il giudizio degli elettori porterà la perturbazione definitiva.

E finalmente il tempo volgerà al bello anche per questa città”.

Luciano Ralli: “fare il sindaco di Arezzo è un onore e non un ripiego”

Il capogruppo del PD, Luciano Ralli, ha esternato il suo pensiero sulla possibilità di fare il sindaco: “esiste un modello Arezzo: noi pensiamo che affondi nella cultura del lavoro, nella operosità, nella concretezza e nel senso del dovere che la città tramanda da generazioni.

È un modello fondato sulla fiducia e permeato dal valore della solidarietà, fondato sulla cultura di istituzioni che ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale, declinato nelle 1.000 forme di volontariato attivo e nelle persone che si ritrovano nei quartieri, sulla cura della fragilità in tante forme di accoglienza e di integrazione di nuovi cittadini stranieri.

Fare il sindaco di Arezzo è un onore e non un ripiego”.

Cimitero per gli animali, proposta di Giovanna carlettini

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanna Carlettini ha proposto la realizzazione di un’area da destinare a cimitero per gli animali da affezione.

“Ci sono varie ragioni che mi hanno spinto a fare questa richiesta: alcuneattengono al decoro e alla salute pubblica, perché uno spazio dedicato alle sepolture toglierebbe dall’impaccio che si genera nel momento in cui gli animali ci lasciano ed eviterebbe fenomeni di abbandono delle spoglie, masoprattutto sarebbe il giusto riconoscimento dell’importante ruolo affettivo che gli amici a quattro zampe ricoprono all’interno di un nucleo familiare mentre sono in vita.

Un apposito regolamento dovrebbe prevedere tariffe variabili a seconda delle fasce di reddito e con esenzioni per quelle più deboli”.

Toponomastica, una via dedicata a Federico Luzzi

Approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che arricchisce la toponomastica cittadina con una dedica al tennista

Federico Luzzi. L’atto è stato illustrato da Meri Stella Cornacchini, cofirmataria insieme ad Angelo Rossi.

I proponenti hanno sottolineato come la “proposta sia del comitato Arezzo nel Cuore”. La piazza o la strada andrà preferibilmente individuata vicino al circolo tennis di San Clemente”.

Urbanistica, variante per la vendita al dettaglio

Su proposta dall’assessore all’urbanistica Marco Sacchetti è stata approvata una variante al piano particolareggiato per la zona della Carbonaia, a Ponte a Chiani.

Nello specifico la variante consente alle attività sia esistenti che di future di esercitare anche la vendita al dettaglio, il cosiddetto commercio congiunto.

La superficie destinata alla vendita non potrà superare i 1.500 metri quadrati e dovrà essere garantita una dotazione di parcheggi conforme alla normativa vigente.

Esenzione Cosap per gli esercizi commerciali della zona di Saione

Approvato dalla giunta l’esenzione dal pagamento del Cosap, relativo all’occupazione di suolo pubblico, per tutte le attività commerciali su area pubblica (permanenti e temporanee).

Sono compresi i mercati di Saione e piazza Zucchi, le manifestazioni e gli eventi su suolo pubblico a carattere temporaneo, nonché le occupazioni relative ad attività di somministrazione (dehors e tavolini).

Bilancio comunale Tari e partecipate

Nel presentare il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione, l’assessore Alberto Merelli ha legato i numeri a considerazioni generali sull’attività amministrativa di questi anni.

Il fondo ammonterà , con vari capitoli, a 53 milioni di euro; la parte finale di ogni mandato amministrativo vede ovviamente protagoniste le opere pubbliche e gli investimenti: sono 34 i milioni previsti nel 2020, per portare a compimento la maggior parte dei lavori programmati, finanziati in parte con il bando periferie, con 4 milioni di nuovi mutui e altre entrate.

Atto di indirizzo della Lega Nord sugli spazi scolastici

Approvato all’unanimità con 22 voti favorevoli, dopo l’illustrazione del capogruppo della Lega Nord Egiziano Andreani avvenuta nella scorsa seduta, l’atto d’indirizzo per la concessione degli spazi delle scuole, nei periodi di chiusura delle normali attività didattiche, a soggetti pubblici deputati all’educazione e alla promozione della socialità.

Comune di Arezzo, nuove assunzioni

Presentati in consiglio comunale i dati per le future assunzioni: nel 2020 si avranno 32 unità a tempo indeterminato e 25 flessibili,

Nel 2021 5 a tempo indeterminato e 1 flessibile, nel 2022 19 a tempo indeterminato e nessuna flessibile.

Debiti e alienazioni comunali dell’anno prossimo

Nel capito di indebitamento comunale dell’anno prossimo, vi sarà l’accensione di un nuovo mutuo e il leasing per la sede della polizia locale.

Nel 2021 non saranno previsti mutui ulteriori, nel 2022 ammonteranno a 3 milioni.

Alla fine del 2022 l’indebitamento sarà di 22.200.000 euro.

Nel 2016 era di oltre 28.000.000.

Inoltre saranno alienati alcuni immobili, ovvero palazzo Carbonati, ex caserma Piave e garage Baldaccio.