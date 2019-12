Riconoscimenti sportivi nella Festa del Grand Prix “Atleta dell’Anno”

By Ufficio Stampa

Festa del Podismo con il conseguimento della qualifica “Atleta dell’Anno” per tutti i protagonisti della 28^ edizione del GRAND PRIX.

Riconoscimenti per gli atleti che si sono maggiormente distinti nell’arco dell’anno partendo dagli assoluti maschili in cui Alessandro Annetti per il 2° anno consecutivo vince il Grand Prix con Michele Pastoroni e Fabrizio Sisi che hanno cercato fino alla fine di contrastarlo.

Nelle assolute femminili, fa il tris consecutivo negli ultimi 3 anni, Nicoletta Sanarelli sull’ agguerrita Francesca Volpi e Patrizia Lacrimini.

Nella classifica del Grand Prix CSI Alessandro Annetti vince anche questa speciale classifica ricevendo la targa dal presidente del CSI Bernardini (ente sportivo sempre più presente nelle competizioni podistiche).

Sono stati premiati tutti coloro che hanno completato almeno 10 gare, ovviamente diversificati il contenuto dei premi considerando che i primi 3 di ogni categoria hanno ricevuto una targa personalizzata + premi vari tra cui TV color 32-Affettatrice-Orologi di prestigio-caffettiere- Prosciutti-Piumoni-Giacche a Vento-Forni Elettrici-Scarpe Tecniche Karhu ed altri premi di valore , ma la novità di quest’anno è stata quella di aver dato ai primi 3 assoluti/e ed ai primi 5 di categoria abbigliamento completo Karhu con una linea esclusiva sia per le donne che per gli uomini.

Nella giornata di Ieri a Bastia Umbra Emanuele Graziani è giunto 3° alla Invernalissima gara Internazionale di mezzamaratona dopo essere stato premiato la sera prima alla festa del Podismo, complimenti ad Emanuele che a fine mese pareteciperà insieme a El Khalil Yassin alla prestigiosa Boclassic di Trento del 31 Dicembre 2019 insieme ai grandi atleti del mondo.

Fabio Sinatti