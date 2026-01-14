Venerdì ore 20:30: si parte. A Pesaro inizia una guerra

Tre partite che valgono una stagione, tre battaglie da combattere col coltello tra i denti.

La Vis Pesaro è sempre stata una rogna: squadra sporca, chiusa, che pensa solo a portare a casa il risultato. Ma al Comunale, l’ultima volta, abbiamo vinto noi e quella vittoria ci ha spediti in vetta alla classifica a settembre.

Ora tocca a noi fare la differenza: l’orario è infame, la strada è lunga, ma il tifo non manca mai. Saremo presenti, come a Ponsacco, Livorno, Ravenna. Sempre. Ovunque. Con la sciarpa al collo e il cuore in mano.

Poi toccherà alla “Juventina”: giovani, veloci, tecnici, pieni di gamba e con qualche elemento che sa far male. Giochiamo in casa e il campo deve tremare, perché in partite così gli arbitri li conosciamo… e spesso non è mai a nostro favore.

Infine Guidonia, alle porte di Tivoli. Quelli che alla quinta giornata sono venuti a casa nostra a farci lo sgambetto. Una macchia che va cancellata.

Sette punti sono l’obiettivo.

Cantare più forte, spingere la squadra, portarla oltre tutto e tutti.

Noi non molliamo. Mai.

Arezzo al nostro fianco, sempre.