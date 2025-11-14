13.2 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 14, 2025
Chi gioca centrocampo? L’Arezzo stringe i denti e guarda avanti

Tra assenze pesanti, scelte obbligate e speranze di mercato: l’Arezzo cerca nuove certezze a centrocampo

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi

-

OGGI CURIOSITÀ PER L’AREZZO BRA!

Dopo la scontata — e ancora da scontare — squalifica di Guccione, e l’ingiusta punizione inflitta a Iaccarino, in casa amaranto la domanda è una sola: chi scenderà in campo a centrocampo?
Meli o Perrotta? Questo è il dilemma che tiene banco tra i tifosi, al bar, sui social e sugli spalti.

Le assenze iniziano a pesare: sei defezioni per infortunio più due squalificati non sono uno scherzo.
Eppure, come si dice: di necessità, virtù.

Questa situazione potrebbe diventare un’opportunità.
Un’occasione concreta per chi scenderà in campo di mostrare carattere, personalità e fame.
Perché è in questi momenti che si vede chi davvero merita la maglia amaranto, chi ha il fuoco dentro e chi può diventare una pedina fondamentale per il resto del campionato.

E non solo: la situazione dà anche più di uno spunto agli addetti ai lavori.
Con alcuni tempi di recupero ancora incerti, forse è il momento giusto per guardarsi attorno, valutare nomi nuovi, capire chi potrebbe arrivare a dare profondità alla rosa e accompagnare l’Arezzo fino alla fine della stagione.

E allora la domanda sorge spontanea, tra chiacchiere e sospetti di mercato:
…e se fosse Ferrara?
Un’idea, un sussurro, una possibilità.
Chissà.

Intanto testa al campo, cuore amaranto e fiducia nei ragazzi.
Perché chi giocherà, chiunque sia… dovrà mangiarsi il prato.

FORZA AREZZO! Amaranto sempre.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
