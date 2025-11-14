Chi gioca centrocampo? L’Arezzo stringe i denti e guarda avanti

OGGI CURIOSITÀ PER L’AREZZO BRA!

Dopo la scontata — e ancora da scontare — squalifica di Guccione, e l’ingiusta punizione inflitta a Iaccarino, in casa amaranto la domanda è una sola: chi scenderà in campo a centrocampo?

Meli o Perrotta? Questo è il dilemma che tiene banco tra i tifosi, al bar, sui social e sugli spalti.

Le assenze iniziano a pesare: sei defezioni per infortunio più due squalificati non sono uno scherzo.

Eppure, come si dice: di necessità, virtù.

Questa situazione potrebbe diventare un’opportunità.

Un’occasione concreta per chi scenderà in campo di mostrare carattere, personalità e fame.

Perché è in questi momenti che si vede chi davvero merita la maglia amaranto, chi ha il fuoco dentro e chi può diventare una pedina fondamentale per il resto del campionato.

E non solo: la situazione dà anche più di uno spunto agli addetti ai lavori.

Con alcuni tempi di recupero ancora incerti, forse è il momento giusto per guardarsi attorno, valutare nomi nuovi, capire chi potrebbe arrivare a dare profondità alla rosa e accompagnare l’Arezzo fino alla fine della stagione.

E allora la domanda sorge spontanea, tra chiacchiere e sospetti di mercato:

…e se fosse Ferrara?

Un’idea, un sussurro, una possibilità.

Chissà.

Intanto testa al campo, cuore amaranto e fiducia nei ragazzi.

Perché chi giocherà, chiunque sia… dovrà mangiarsi il prato.

FORZA AREZZO! Amaranto sempre.