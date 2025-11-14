Chi gioca centrocampo? L’Arezzo stringe i denti e guarda avanti

OGGI CURIOSITÀ PER L’AREZZO BRA!
Dopo la scontata — e ancora da scontare — squalifica di Guccione, e l’ingiusta punizione inflitta a Iaccarino, in casa amaranto la domanda è una sola: chi scenderà in campo a centrocampo?
Meli o Perrotta? Questo è il dilemma che tiene banco tra i tifosi, al bar, sui social e sugli spalti.
Le assenze iniziano a pesare: sei defezioni per infortunio più due squalificati non sono uno scherzo.
Eppure, come si dice: di necessità, virtù.
Questa situazione potrebbe diventare un’opportunità.
Un’occasione concreta per chi scenderà in campo di mostrare carattere, personalità e fame.
Perché è in questi momenti che si vede chi davvero merita la maglia amaranto, chi ha il fuoco dentro e chi può diventare una pedina fondamentale per il resto del campionato.
E non solo: la situazione dà anche più di uno spunto agli addetti ai lavori.
Con alcuni tempi di recupero ancora incerti, forse è il momento giusto per guardarsi attorno, valutare nomi nuovi, capire chi potrebbe arrivare a dare profondità alla rosa e accompagnare l’Arezzo fino alla fine della stagione.
E allora la domanda sorge spontanea, tra chiacchiere e sospetti di mercato:
…e se fosse Ferrara?
Un’idea, un sussurro, una possibilità.
Chissà.
Intanto testa al campo, cuore amaranto e fiducia nei ragazzi.
Perché chi giocherà, chiunque sia… dovrà mangiarsi il prato.
FORZA AREZZO! Amaranto sempre.