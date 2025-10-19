12.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 19, 2025
type here...
HomeIn primo pianoLa cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo!

La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo!

Il prof. Santori torna all’attacco: “Marcantonio” fra virgolette La cultura aretina? Un concerto di stecche... con orchestra comunale al completo!

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Arezzo, “Città della Musica”. Così scrivono fieri nei dépliant, tra un liuto e una lira, come se qui si respirasse Mozart a ogni semaforo. Peccato che poi, sulle targhe stradali, la musica la scrivano i sordomuti.

Il prof. Claudio Santori, storico e direttore, uno che le note le sente anche nei tombini, è tornato a lanciare l’allarme: “Oh belli, ma chi è che approva ‘ste targhe? L’Intelligenza Artificiale… o quella Naturale in sciopero?”.

Dopo lo scivolone di un articolista su via Giovanni Pierluigi da Palestrina, arriva una nuova segnalazione su via “marcantonio” Cesti, virgolette sbagliate comprese, come se fosse un personaggio di Casa Vianello invece che un compositore barocco.

Il professor Santori aveva chiesto di correggere: «Cesti si chiamava Antonio» (Marcantonio era un nomignolo da presa in giro). Alla fine hanno fatto la targa nuova scrivendo “Marcantonio” fra virgolette (col malvezzo delle minuscole), sottolineando e rimarcando così definitivamente lo sconcio. Il “rimedio” blinda lo sconcio! 

 Ma ad Arezzo, pare che il motto sia: “Sbagliare è umano, perseverare è toponomastica”.
E allora giù con la targa nuova, fresca di zecca e più sbagliata della vecchia. Hanno blindato l’errore come una reliquia del medioevo.

Intanto, Arezzo continua a definirsi “Città della Musica”. Sì, ma quale musica? Quella del Karaoke del mercoledì al Circolo Arci, dove dopo la terza birra nessuno azzecca più una nota.
Vienna, Salisburgo e Firenze ci guardano e ridono: “Ah, la patria di Guido d’Arezzo! Quello che ha inventato le note!”.
Sì, peccato che qui, più che inventarle, le sbagliamo di proposito.

Come ha scritto un cittadino: “A forza di stecche, dovremmo intitolare una piazza a Gigi D’Alessio”.
E per una città che si vanta di essere “intonata alla cultura”, Arezzo oggi suona come una tromba bucata in do minore.

LA REPLICA (FINTA) DEL COMUNE 

«Non è un errore — spiegano dal Palazzo — è una scelta artistica contemporanea. Le virgolette su “marcantonio” rappresentano l’ironia del postmoderno.
Insomma, un progetto culturale che sfida le convenzioni, come Banksy… ma con la burocrazia.»

Le perle del popolo (commenti scelti dal web) 

Sergio: «Le targhe comunali sono comiche ovunque. A Figline Valdarno ci fanno i cabaret sopra!»

Stefania: «Abbiamo avuto pure via G. MONACO! Forse dedicata a un monaco generico?»

Mauro: «Professore, non se la prenda… da’ rapi non si cava olio!»

 Giorgio: «Tra geni! Uno scambia Tito per il dittatore, e Arezzo chiama Antonio “Marcantonio”. Livello ministeriale!»

Leonardo: «Per la precisione, virgolette sbagliate e spazio fuori posto. Un capolavoro di tipografia cretina.»

Piero: «Imbarazzante… ma ormai è musica di sottofondo.»

E così, mentre il professor Santori suona la carica, Arezzo continua a dirigere l’orchestra del grottesco.
Perché, come dicono al bar sotto il Comune: “Qua la musica non si legge… si storpisce!”.

Articoli correlati:

Scanzi ad Arezzo: ‘na mattina che non scordi (o forse sì) Arezzo, città della musica… stonata sulle targhe! Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile Arezzo, controlli ad “alto impatto” nel centro: 65 persone identificate e un arresto per spaccio Arezzo, tentata aggressione sessuale in centro: arrestato un ventenne Panino al vetro rotto! Paura al bancomat di Pescaiola

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Hellas Verona troppo forte: ACF Arezzo ko 3-0 prima della sosta
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024