Hellas Verona troppo forte: ACF Arezzo ko 3-0 prima della sosta

Trasferta amara per l’ACF Arezzo, che cade 3-0 sul campo dell’Hellas Verona nell’ultima gara prima della pausa per le nazionali. Dopo la vittoria contro il Frosinone, le amaranto cercavano conferme e punti pesanti, ma al Sinergy Stadium la squadra di mister Benedetti si è dovuta arrendere a un Verona più cinico e concreto.

Le padrone di casa partono meglio e sbloccano il match già al 13’: azione manovrata sulla destra, Licco serve Peretti che con un destro preciso supera Di Nallo per l’1-0. L’Arezzo reagisce, prova a rendersi pericoloso con Tamburini e Lorieri, ma la difesa gialloblù regge bene. Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio firmato Licco, brava a inserirsi in area e a battere ancora Di Nallo con un tiro da posizione defilata.

Nella ripresa le amaranto ci provano con carattere: Razzolini di testa e Termentini dalla distanza cercano il gol che riaprirebbe la partita, ma Valzolgher è attenta e blocca ogni tentativo. Al 65’, però, arriva il colpo del definitivo 3-0: Begal sfrutta un filtrante e in contropiede chiude la gara con freddezza.

Nonostante qualche occasione nel finale – tra cui una punizione indiretta in area e un colpo di testa di Razzolini – l’Arezzo non trova la via del gol. Le gialloblù festeggiano, mentre per le citte amaranto arriva uno stop che interrompe la mini-striscia positiva.

Dopo la pausa, l’obiettivo sarà ripartire con energia per ritrovare risultati e continuità in un campionato sempre più equilibrato.