12.9 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 2, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente sul raccordo di Arezzo: due giovani feriti dopo lo scontro contro...

Incidente sul raccordo di Arezzo: due giovani feriti dopo lo scontro contro la segnaletica

Auto sbanda sul raccordo di Arezzo, finisce contro segnaletica: due giovani trasportati al San Donato per le cure

Redazione
By Redazione

-

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, intorno alle 17:33, quando una Renault è sbandata lungo il raccordo autostradale di Arezzo, all’altezza della frazione di San Giuliano, finendo contro la segnaletica stradale.

A bordo dell’auto c’erano due giovani, di 20 e 24 anni, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità

Articoli correlati:

Terranuova Bracciolini, incidente sulla SP59: 9 feriti trasportati all’ospedale Incidente stradale a Subbiano: ferito un motociclista 36enne Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3 Minorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale Incidente a Sansepolcro: scontro tra auto e bicicletta, 28enne in ospedale Incidente in A1 al km 370: due feriti, uno grave trasportato a Siena Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini: due giovani donne ferite in moto

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo città d’arte, ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024