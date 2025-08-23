17.6 C
HomeLifestyleSaluteIl naso sconosciuto

Il naso sconosciuto

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

Non ci pensiamo quasi mai, ma respiriamo circa 20 mila volte al giorno, introducendo attraverso il naso circa 10 mila litri di aria. Proprio lì, nel naso, si trovano cellule specializzate che analizzano la composizione dell’aria respirata e ci permettono di riconoscere gli odori.

L’universo degli odori

Gli odori sono molecole chimiche volatili che vengono intercettate da milioni di neuroni olfattivi situati nelle fosse nasali. Una volta stimolati, questi recettori inviano impulsi alla corteccia cerebrale olfattiva.

Gli odori fondamentali sono circa cinquanta, combinabili tra loro per dar vita al vastissimo universo olfattivo. Le donne hanno, in media, una maggiore capacità olfattiva rispetto agli uomini.

  • Aroma: è la percezione olfattiva che si sprigiona dal cibo quando si trova in bocca.
  • Profumo: dal latino per fumum, indica un’esalazione odorosa gradevole, naturale o artificiale. In origine, significava bruciare piante profumate per diffonderne l’essenza nell’ambiente.
  • Fragranza: un odore delicato, piacevole e intenso, come quello del caffè appena preparato.

Quando l’olfatto scompare

La perdita dell’olfatto (anosmia) è un sintomo da non sottovalutare. Durante la pandemia di Covid-19 molti l’hanno sperimentata direttamente. In alcuni casi può segnalare patologie degenerative cerebrali.

Il fumo peggiora la capacità olfattiva. Inoltre, le ricerche dimostrano che il declino è più frequente negli uomini: tra i 60 e i 69 anni, circa 25 uomini su 100 perdono in modo significativo l’olfatto, contro 10 donne su 100.

Come allenare l’olfatto

La buona notizia è che l’olfatto si può allenare con semplici esercizi quotidiani:

  1. Prestare attenzione agli odori – Prima di consumare un piatto, annusatelo, descrivete gli aromi percepiti e confrontateli con quelli riconosciuti da un familiare.
  2. Esercizi mirati – Scegliete quattro odori che vi piacciono (ad esempio: caffè appena fatto, banana, sapone, gorgonzola) e dedicate almeno un minuto al giorno ad annusarli separatamente, stimolando così i recettori del naso.

Odori ed emozioni

Gli odori hanno un legame profondo con la memoria e le emozioni. Basta risentire un profumo per ritrovarsi improvvisamente catapultati in un ricordo, rivivendo momenti ed esperienze passate.

Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
