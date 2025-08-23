Il naso sconosciuto

Non ci pensiamo quasi mai, ma respiriamo circa 20 mila volte al giorno, introducendo attraverso il naso circa 10 mila litri di aria. Proprio lì, nel naso, si trovano cellule specializzate che analizzano la composizione dell’aria respirata e ci permettono di riconoscere gli odori.
L’universo degli odori
Gli odori sono molecole chimiche volatili che vengono intercettate da milioni di neuroni olfattivi situati nelle fosse nasali. Una volta stimolati, questi recettori inviano impulsi alla corteccia cerebrale olfattiva.
Gli odori fondamentali sono circa cinquanta, combinabili tra loro per dar vita al vastissimo universo olfattivo. Le donne hanno, in media, una maggiore capacità olfattiva rispetto agli uomini.
- Aroma: è la percezione olfattiva che si sprigiona dal cibo quando si trova in bocca.
- Profumo: dal latino per fumum, indica un’esalazione odorosa gradevole, naturale o artificiale. In origine, significava bruciare piante profumate per diffonderne l’essenza nell’ambiente.
- Fragranza: un odore delicato, piacevole e intenso, come quello del caffè appena preparato.
Quando l’olfatto scompare
La perdita dell’olfatto (anosmia) è un sintomo da non sottovalutare. Durante la pandemia di Covid-19 molti l’hanno sperimentata direttamente. In alcuni casi può segnalare patologie degenerative cerebrali.
Il fumo peggiora la capacità olfattiva. Inoltre, le ricerche dimostrano che il declino è più frequente negli uomini: tra i 60 e i 69 anni, circa 25 uomini su 100 perdono in modo significativo l’olfatto, contro 10 donne su 100.
Come allenare l’olfatto
La buona notizia è che l’olfatto si può allenare con semplici esercizi quotidiani:
- Prestare attenzione agli odori – Prima di consumare un piatto, annusatelo, descrivete gli aromi percepiti e confrontateli con quelli riconosciuti da un familiare.
- Esercizi mirati – Scegliete quattro odori che vi piacciono (ad esempio: caffè appena fatto, banana, sapone, gorgonzola) e dedicate almeno un minuto al giorno ad annusarli separatamente, stimolando così i recettori del naso.
Odori ed emozioni
Gli odori hanno un legame profondo con la memoria e le emozioni. Basta risentire un profumo per ritrovarsi improvvisamente catapultati in un ricordo, rivivendo momenti ed esperienze passate.