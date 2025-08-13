Tutti al Comunale! Il Bra ci prova, ma l’Arezzo risponde!

Il Bra è una squadra giovane, giovanissima: età media neanche 23 anni. In attacco schierano il greco Minaj, cresciuto nella SPAL, e il kosovaro Sinani, rapidi e fisicamente esplosivi, capaci di colpire in qualsiasi momento.

A centrocampo “i veterani” – si fa per dire – Tozza e Lionetti, entrambi 27enni, garantiscono equilibrio, mentre in difesa il più esperto di tutti, Pautassi (29 anni), porta solidità e sicurezza al reparto.

Insomma: ragazzi veloci, affamati di emergere, pronti a darci filo da torcere. Ma lo sappiamo: ogni partita sarà una battaglia, contro squadre col pugnale tra i denti, pronte a dare tutto pur di fermare una delle favorite. La ricetta? Umiltà, gioco semplice, sfruttare gli esterni per cross e conclusioni.

Nel pomeriggio, mister Bucchi in conferenza stampa è stato chiaro: la rosa è completa, le griglie estive contano zero, e a parte Perrotta e Dezi ancora acciaccati, tutti sono in buona forma. Al Comunale, durante l’allenamento, si è lavorato su pressione alta e contropiede: Ravasio ha infilato la rete più volte, e Cianci non è stato da meno.

Ora non resta che dirlo forte: Forza Arezzo!

Credits foto: S.S. Arezzo