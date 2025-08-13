Allarme Legionella in una Rsa di Cortona: anziana ricoverata, ma non è in pericolo

Un nuovo caso di Legionella colpisce una Rsa privata nel territorio cortonese. Un’anziana ospite della struttura è stata ricoverata all’ospedale di Fratta di Cortona, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.
Non è la prima volta che la struttura registra episodi legati al batterio. Sulla base delle indicazioni del dipartimento di igiene e salute pubblica della Asl Tse, il Comune di Cortona emetterà a breve un’ordinanza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.
Le autorità sanitarie rimangono vigili, monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della Rsa.