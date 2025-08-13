29.2 C
Incendio in un appartamento a Chiani: intervento dei Vigili del Fuoco, due persone controllate per inalazione di fumo

Fiamme in cucina domate dai Vigili del Fuoco; controlli medici per la proprietaria e il nipote dopo l’inalazione di fumo

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Chiani per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato una lavastoviglie e il vano cucina, danneggiando parte del mobilio e lo stesso elettrodomestico.

L’intervento dei pompieri è valso a spegnere rapidamente l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera abitazione, evitando che il rogo si propagasse ad altri ambienti.

La proprietaria di casa e il nipote, nel tentativo di uscire dall’abitazione prima dell’arrivo dei soccorsi, hanno inalato del fumo. Entrambi sono stati sottoposti a controllo sanitario da parte del personale medico inviato sul posto.

