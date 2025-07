Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

Mettiamolo subito in chiaro: con cinque neopromosse, alcune già alle prese con gravi problemi finanziari, e diverse possibili “outsider”, la stagione che ci attende rappresenta una straordinaria occasione per la nostra squadra. Il quadro del Girone B lascia aperti spazi importanti per chi saprà approfittarne.

Composizione dei Gironi

Il Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi il 25 luglio 2025, ha ufficializzato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la stagione sportiva 2025/2026.

Girone A Girone B Girone C AlbinoLeffe Arezzo Atalanta U23 Alcione Milano Ascoli Audace Cerignola Arzignano Valchiampo Bra AZ Picerno Cittadella Campobasso Benevento Dolomiti Bellunesi Carpi Casarano Giana Erminio Forlì Casertana Inter U23 Gubbio Catania L.R. Vicenza Guidonia Montecelio Cavese Lecco Juventus Next Gen Cosenza Lumezzane Livorno Crotone Novara Perugia Foggia Ospitaletto Franciacorta Pianese Giugliano Pergolettese Pineto Latina Pro Patria Pontedera Monopoli Pro Vercelli Ravenna Potenza Renate Rimini Salernitana Trento Sambenedettese Siracusa Triestina Ternana Sorrento Union Brescia Torres Team Altamura Virtus Verona Vis Pesaro Trapani

Analisi del Girone B: equilibrio e opportunità



Sulla carta, il Girone B presenta piazze di tradizione come Ascoli, Terni, Perugia, Ferrara e Livorno. Ma il vero punto è che, al netto dei nomi, si tratta di un campionato equilibrato, dove chi saprà impostare un gioco propositivo potrà fare la differenza.

Se ci collochiamo tra le 4-5 squadre di vertice, sarà fondamentale saper gestire il ritmo delle partite. Il nostro assetto offensivo ci costringerà a scoprirci, ma finché la mediana riuscirà a fare da filtro, la difesa – per qualità e profondità numerica – non dovrebbe avere particolari problemi, indipendentemente da chi scenderà in campo.

Il rischio, semmai, potrebbe arrivare in fasi di calo fisico, dove potremmo soffrire la velocità nei contropiedi avversari, specie contro squadre che impostano il gioco sulla ripartenza rapida.

La rosa: rinforzi di qualità e qualche ultimo ritocco?

La squadra è nettamente rinforzata in difesa, sia sulle fasce che al centro, con uomini di qualità. A centrocampo, con Guccione, Mawuli e il nuovo innesto napoletano, la linea mediana sembra ben coperta. Il possibile reinserimento di Renzi, il recupero di Chierico e Dezi, e la permanenza di Damiani (se non ceduto), ci metterebbero al riparo da carenze numeriche e qualitative.

In attacco, Tavernelli, Ravasio, Patterello e Varela offrono garanzie sia nella fase di costruzione che in zona gol. Tuttavia, il direttore Nello Cutolo sembra intenzionato a cercare ancora un paio di innesti per completare il reparto offensivo e dare profondità alla rosa.

La stagione che ci aspetta è una di quelle da non fallire: equilibrio generale, qualche incognita tra le big, e una rosa che – con gli ultimi aggiustamenti – può puntare in alto. Sta a noi saper sfruttare questa occasione.