Liguria di Ponente, tra charme e mercato immobiliare: due località a confronto

Nella Riviera di Ponente, Alassio e Laigueglia si affacciano sullo stesso mare ma offrono due esperienze molto diverse. A un primo sguardo possono sembrare simili: entrambe storiche, entrambe affascinanti, entrambe ricercate. Ma basta osservarle con attenzione — o viverle davvero — per coglierne le profonde differenze, sia dal punto di vista emotivo che immobiliare.

~~~~

🌿 Laigueglia – Il borgo curato che ama il silenzio

Piccolo, ordinato, accogliente, Laigueglia è oggi uno dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto la “Bandiera Arancione”del Touring Club Italiano. Negli ultimi decenni ha conosciuto un importante rilancio urbanistico e turistico, grazie anche alla costruzione di moletti frangiflutti che hanno notevolmente allargato la spiaggia.

È una meta perfetta per chi cerca quiete, charme e ordine, si gira in mezz’ora di cammino e la sua posizione, per la composizione degli edifici, comporta alcuni svantaggi climatici: i canaloni naturali portano correnti fredde frequenti, e la luce solare scompare presto, lasciando spazio all’ombra già a metà pomeriggio.

Dal punto di vista immobiliare, Laigueglia presenta prezzi medi molto alti (circa 5.600 €/m²), in crescita costante, ma con margini speculativi limitati. La maggior parte degli immobili è uniforme nella tipologia, senza grandi picchi di valore.

~~~~~

🏛️ Alassio – Storia, prestigio e potenzialità in attesa di rinascita

Alassio è una città più ampia, ricca di storia, cultura e identità urbanistica. Il suo legame con la nobiltà inglese è ancora visibile nei luoghi simbolo: lo storico Tennis Club con le iconiche sedie a forma di racchetta, il raffinato parco botanico di Villa della Pergola (tra i più importanti in Europa per varietà di agapanti), e il celebre aneddoto dell’ammiraglio Horatio Nelson, che si rifiutò di bombardare Alassio dichiarando che fosse troppo bella per essere distrutta.

Il suo centro, noto come “il Budello”, è una delle vie pedonali più lunghe d’Europa (quasi 2 km). Oggi, però, ha perso parte del suo fascino originario: alcuni negozi storici hanno ceduto il passo a piccole attività poco qualificate, e la qualità dell’offerta commerciale è diventata discontinua. Ma proprio per questo la città offre enormi margini di rilancio, qualora venisse affidata a una gestione amministrativa lungimirante e competente, come avvenuto con successo proprio a Laigueglia.

~~~~~

🏠 Valore immobiliare: la vera differenza

Dal punto di vista del mercato immobiliare, Alassio rappresenta una realtà molto più articolata e dinamica:

•Prezzo medio: 5.600 €/m² circa, simile a quello di Laigueglia.

•Prezzo minimo (zone periferiche): da 3.400 €/m².

•Prezzo massimo (immobili fronte mare): fino a 10.000 €/m², specialmente per attici o appartamenti di pregio lungo il litorale centrale.

➡️ Questo significa che Alassio offre un ventaglio molto più ampio di opportunità d’investimento: dalla prima casa di media qualità a proprietà di lusso fronte mare, oggi sempre più richieste da una clientela internazionale.

Anche negli affitti stagionali, Alassio resta molto competitiva: la domanda è alta, la stagionalità lunga, e il richiamo del nome storico ha ancora peso.

~~~~~

⚖️ Due luoghi, due scelte

Laigueglia è elegante, raccolta, ideale per soggiorni brevi o per chi cerca un rifugio tranquillo.

Alassio è ampia, complessa, viva. Ha perso qualcosa, sì — ma può riconquistarlo con poco. E quando succederà, la differenza tornerà ad essere netta.

Avere una casa ad Alassio non è solo una scelta sentimentale o affettiva: è una posizione strategica e concreta, con margini di valore che Laigueglia, pur affascinante, difficilmente potrà offrire.

S.S.C. ~ (info AI)