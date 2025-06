‘Un vaffa per ogni pianeta’

‘Sta settimana i pianeti son messi come il frigorifero il lunedì mattina: vuoti, freddi e col cetriolo che guarda male. Non aspettatevi miracoli, ma nemmeno la solita dose di pietà cosmica. Le stelle ve lo dicono chiaro: arrangiatevi, ma fatelo con stile (e un digestivo in tasca).



Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Te sei un frullatore acceso senza coperchio: tutto entusiasmo e schizzi dappertutto. Occhio a non travolge’ anche quelli che un t’hanno fatto niente, ché poi tocca raccatta’ i cocci (e i denti). In amore? Se continui a parla’ solo de te, l’altro se ne va… con la tua bici.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sei lento ma inesorabile, tipo l’intolleranza al lattosio. Però ‘sta settimana ti tocca svegliarti, che il mondo mica ti aspetta mentre tu scegli che panino fare. In amore sei dolce… come la Nutella scaduta: l’intenzione c’è, ma l’effetto è dubbio.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei più doppio te che una lasagna fatta male. Cambi idea, umore e mutande con la stessa frequenza (e già questa è una buona notizia). Le stelle ti consigliano: o ti decidi, o ti ricoverano. Occhio a non innamorarti solo perché ti annoi. O peggio: perché ti rispondono su WhatsApp.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Mamma mia che piagnisteo. Ogni volta che ti guardi allo specchio fai un bilancio emotivo. Ma chi t’ha chiesto niente? Questa settimana, basta lagne: o ti fai forza o ti fai un camomillone e sparisci per 48 ore. In amore sei tenero, sì… come il budino abbandonato fuori dal frigo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Regina o re del drammetto quotidiano. Te ti senti Beyoncé anche se hai in mano la spesa e un’ernia al disco. Le stelle ti dicono: bravo/a, ma smettila decrede’ che il mondo ruoti attorno a te. L’universo c’ha altro da fare. Tipo Saturno, che s’è girato da un’altra parte per la vergogna.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi pure le emozioni: “tristezza ore 14, nervoso alle 19”. Però ‘sta settimana la vita ti scombina il palinsesto. Non impazzire, ogni tanto fa bene essere un disastro. In amore? Vorresti qualcuno che ti capisca… ma tu capisci te? Mmm.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ti ci vorrebbe un referendum pure per scegliere la pizza. Hai così tanta indecisione addosso che i bot delle app di dating ti bloccano per “attività sospetta”. Questa settimana il consiglio è uno: scegli. E se sbagli, pazienza. Peggio di così…

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Hai lo sguardo di uno che sa troppe cose… ma nessuno ti chiede niente perché c’hanno paura. Passionale, sì, ma anche velenoso come una tisana al piombo. In amore: non puoi chiedere onestà mentre hai un piano B (e C e D) nel cassetto.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Tu dici di essere libero, ma sei solo allergico alle responsabilità. Hai il cervello sempre in ferie, ma il conto corrente che grida aiuto. Le stelle ti mandano un consiglio: torna con i piedi per terra, ma fallo piano sennò ti sloghi l’ego.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Caparbio, freddo e col culo piantato sul lavoro. Ma dai, molla quella dannata mail: c’è gente che vive anche senza Excel. In amore sei affidabile come una bolletta: arriva sempre, ma non fa mai piacere. Questa settimana: o ridi, o esplodi. Scegli la prima.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Ogni giorno una nuova idea… e ogni giorno la dimentichi. Sei così avanti che nemmeno tu riesci a seguirti. Le stelle dicono: bello essere originali, ma se la tua unicità fa scappare pure i cani randagi, forse è il caso di tararti. Un pochino, eh.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sognatore… anche quando c’è da paga’ il mutuo. La tua dolcezza ti salva, ma anche ti incastra. Hai la stessa assertività di un polpo in ascensore. Le stelle ti consigliano di non salvare tutti: stavolta lascia che qualcuno anneg… ehm, si arrangi.

In conclusione, tra pianeti che sbagliano corsia e costellazioni ubriache, la settimana dal 16 al 22 giugno sarà una specie di reality cosmico. Vincerà chi sa riderci sopra, bestemmiarci sotto e mettersi in discussione (ma solo un po’ che sennò viene l’ansia).

Ci si risente, forse, se sopravvivete senza querelarmi.