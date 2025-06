Due incidenti in A1 tra Arezzo e Valdarno: tre feriti trasportati in ospedale in codice 2

Pomeriggio movimentato lungo l’autostrada A1 nel tratto aretino, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso.

Il primo episodio si è verificato alle ore 14:50 in corsia sud tra Arezzo e Monte San Savino. A scontrarsi un’autovettura e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un’auto infermierizzata. Una donna di 99 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Poco dopo, alle ore 15:44, un secondo incidente ha coinvolto un furgone ribaltato in corsia nord tra Arezzo e Valdarno, con due persone a bordo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Un uomo di 50 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia.

Le cause dei sinistri sono in corso di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.