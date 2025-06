Mattarella apre YouTopic Fest 2025: in marcia per la pace oltre 5.000 giovani da tutto il mondo

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare, venerdì 6 giugno, YouTopic Fest 2025, il festival internazionale promosso da Rondine Cittadella della Pace. L’evento, dedicato al tema del conflitto come opportunità di crescita, quest’anno si svolge sotto il titolo “ImmaginAzione”, e vedrà la partecipazione di oltre 5.000 giovani in arrivo da tutta Italia e da contesti di guerra nel mondo.

L’edizione è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. «La visita del Capo dello Stato è un riconoscimento al valore di Rondine – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani – un borgo rinato grazie alla forza dei giovani e divenuto laboratorio internazionale di pace». La Regione, in occasione del festival, lancerà un nuovo percorso educativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo per promuovere la cultura del dialogo tra i giovani toscani.

L’apertura ufficiale sarà preceduta dalla marcia “In cammino per la pace”, organizzata con il supporto delle scuole superiori e delle istituzioni scolastiche regionali. Il corteo partirà alle 9.00 dal parcheggio del centro commerciale “Centro” ad Arezzo, con arrivo a Rondine previsto per le 12.00. Ad attendere i partecipanti, una plenaria nell’Arena di Janine, dove il presidente Mattarella incontrerà i giovani in un dialogo aperto, insieme a Bernadette, studentessa maliana portavoce degli ex “giovani nemici” della World House.

Il Capo dello Stato, che raggiungerà Rondine in elicottero dopo una visita ufficiale al nuovo Papa Leone XIV, sarà accolto da un ampio parterre istituzionale: la senatrice a vita Liliana Segre, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, il prefetto Clemente Di Nuzzo, il vescovo Andrea Migliavacca e i vertici della CEI, tra cui Mons. Baturi e Card. Bassetti. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni europee e del mondo imprenditoriale, tra cui le cosiddette “Imprese di Pace”, come Brunello Cucinelli e Massimo Mercati, impegnati a sostenere i valori del Metodo Rondine.

Per il fondatore Franco Vaccari, la presenza di Mattarella «è un incoraggiamento forte a proseguire nel percorso che mostra ogni giorno come la pace sia possibile, a partire dall’ascolto e dal coraggio del dialogo».

Il festival proseguirà fino a domenica 8 giugno con panel, workshop, mostre e spettacoli costruiti insieme ai giovani studenti della World House. «Immaginare è un atto collettivo e politico – spiegano gli organizzatori – che diventa azione concreta, anche nei contesti più difficili».

“YouTopic Fest” si conferma così come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla cultura della pace, della convivenza e della trasformazione positiva del conflitto.