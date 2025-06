Jafar Panahi a Monte San Savino: Workshop Cinematografico Internazionale dal 16 al 26 Agosto, Dopo il Trionfo a Cannes

Il Comune di Monte San Savino è lieto di annunciare un evento di rilevanza internazionale: dal 16 al 26 agosto 2025, il regista iraniano Jafar Panahi, recentemente insignito della Palma d’Oro alla 78ª edizione del Festival di Cannes, sarà protagonista di un esclusivo workshop cinematografico nel cuore della Toscana. L’iniziativa, parte del progetto “Le Giornate del Cinema di Monte San Savino – Laboratorio Cinematografico”, è promossa da Aretusa Films con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Speciale Monteservizi.

Panahi, considerato una delle voci più autorevoli e coraggiose del cinema contemporaneo, guiderà i partecipanti in un’esperienza formativa intensa e profondamente creativa. Autore di opere che hanno attraversato confini e censura, Panahi si è sempre distinto per uno stile narrativo empatico, realista e poeticamente radicato nella vita quotidiana.

Il laboratorio rappresenta un’occasione unica per giovani cineasti provenienti da tutto il mondo. In dieci giorni, i partecipanti vivranno un’immersione totale nella realtà di Monte San Savino: scriveranno, filmeranno e monteranno cortometraggi ispirati al borgo, guidati dal Maestro Panahi in ogni fase del processo creativo. Il percorso si concluderà con una proiezione pubblica delle opere realizzate.

Dopo il successo della scorsa edizione con Victor Erice, la presenza di Panahi consolida il prestigio del laboratorio e rafforza il ruolo di Monte San Savino come polo internazionale del cinema d’autore. Il borgo toscano, con il suo fascino senza tempo, diventerà per dieci giorni un set a cielo aperto e uno spazio di riflessione artistica.

“Accogliere un maestro come Panahi è per noi motivo di grande orgoglio,” afferma il Sindaco Gianni Bennati. “Questo evento valorizza il nostro territorio e lo proietta sulla scena culturale globale, unendo arte, diritti e comunità.”

Per informazioni e iscrizioni:

🌐 legiornatedelcinema.com

📧 hello@legiornatedelcinema.com

📞 +34 617 046 776