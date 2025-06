Incidente sulla SP 208 a Chiusi della Verna: grave un motociclista trasportato a Careggi in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, sabato 1° giugno, alle ore 17:08 lungo la Strada Provinciale 208 nel comune di Chiusi della Verna. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una moto, causando il ferimento di due persone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 30 anni, che si trovava in sella alla moto. A causa delle gravi condizioni riportate nell’impatto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1. L’altro ferito, un uomo di 43 anni, è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Sansepolcro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano, insieme ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il tratto stradale è stato temporaneamente regolato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.