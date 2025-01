Rieccoci con l’oroscopo più velenoso e pungente del giorno! Le stelle oggi non hanno alcuna intenzione di coccolarvi, ma di ricordarvi che anche l’universo ha i suoi giorni “no” (e voi ne farete parte). Mettetevi comodi, ridete di voi stessi e, se possibile, cercate di non farvi trascinare dal caos cosmico… o fatelo, tanto il risultato sarà lo stesso.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sarai più carico di energia del tuo solito, peccato che la userai tutta per litigare con chiunque osi guardarti di traverso. Non sei una divinità della guerra, ma di sicuro ci stai lavorando.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

L’unica cosa che muoverai oggi è il cucchiaino nel caffè. La tua pigrizia sarà leggendaria, ma almeno avrai una scusa pronta: “Sto ricaricando le energie cosmiche”. Nessuno ci crederà, ma tu fallo lo stesso.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua capacità di cambiare idea sarà così fulminea da confondere anche te stesso. Oggi le persone intorno a te potrebbero chiedersi se parlano con te o con il tuo gemello immaginario. Decidi chi vuoi essere… o forse no.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti sentirai ispirato a condividere i tuoi sentimenti profondi, ma attenzione: non tutti hanno la pazienza di ascoltare i tuoi monologhi da film drammatico. Prova a condensare il tutto in una frase, tipo: “Sto bene, grazie”.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi sentirai il bisogno di essere ammirato, applaudito e forse anche venerato. Peccato che nessuno avrà voglia di farlo. Preparati a una giornata in cui il tuo ego dovrà imparare l’umiltà… o almeno provarci.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi il tuo perfezionismo raggiungerà vette tali che ti ritroverai a correggere errori grammaticali nei messaggi degli altri. Brava, Vergine: ora hai ufficialmente più nemici che amici.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi il tuo desiderio di armonia sarà messo a dura prova. Ti ritroverai nel mezzo di discussioni che non ti riguardano e finirai per fare da paciere. Spoiler: non risolverai niente, ma almeno avrai provato.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Sarai misterioso e seducente come sempre, ma oggi rischierai di sembrare solo irritante. Non tutti vogliono giocare a indovinare cosa hai in mente. Un consiglio? Parla chiaro. Oppure no, resta complicato: tanto lo fai apposta.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi ti sveglierai con la voglia di avventura e di libertà… ma finirai bloccato nel traffico o in una riunione interminabile. Il destino sa essere davvero crudele, eh?

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavorerai così tanto che dimenticherai persino di lamentarti di quanto lavori. Oggi sei la dimostrazione vivente che l’ambizione non conosce limiti… né orari. Un consiglio? Ogni tanto respira.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sarai preso dalle tue idee rivoluzionarie, peccato che nessuno sembri capirle. Non è che sei troppo avanti: semplicemente non ti stanno ascoltando. Ma vai avanti, la follia geniale è il tuo marchio di fabbrica.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ti sentirai particolarmente creativo oggi, ma attenzione: se il tuo piano per la giornata include “sognare a occhi aperti” e “procrastinare”, sappi che non ti porterà lontano. Almeno crea qualcosa prima che l’universo ti richiami all’ordine.