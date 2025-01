Il futuro dello stabilimento HSG è nel segno del Toro

Stamani nuovo incontro in Prefettura sul futuro della produzione e dei dipendenti Hsg di Castel San Niccolò. Erano presenti il Presidente e il Direttore della Camera di Commercio, l’Amministratore e il consulente della Hsg, il sindaco di Castel San Niccolò, il dirigente di Filctem e il Segretario Cgil.

Unanime la valutazione che la Hsg possa e debba continuare la sua attività, volontà che è stata ribadita anche dall’impresa. Una continuità che non può conoscere soste, pena la compromissione del futuro dell’attività.

Il Prefetto Clemente di Nuzzo ha informato sulla sua intenzione di convocare al più presto l’amministratore unico che ha vinto la gara e cioè la Toro Wood Invest Hdp Srl che ha sede a Pratovecchio Stia. Azienda che si occupa della commercializzazione di combustibili, solidi, liquidi e gassosi.

Mugnai e Tracchi hanno evidenziato e sottolineato che la Toro non ha acquisto un capannone vuoto ma anche un ramo d’impresa. Un’attività che occupa 14 lavoratori con professionalità e macchinari di alto livello che consentono a questa realtà di operare al servizio dell’alta moda e del lusso per la sua eccellenza qualitativa e professionale.