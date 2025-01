Incidente sulla SS73, 3 auto coinvolte

Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi, martedì 23 gennaio, sulla strada statale SS73, tra San Zeno e Pieve al Toppo, coinvolgendo tre autovetture. L’allarme è stato lanciato alle 12:25, e il 118 della ASL TSE è prontamente intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorritori delle ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Presenti anche la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Le persone coinvolte nell’incidente sono state tutte trasportate in ospedale ad Arezzo. In particolare, un uomo di 45 anni e un uomo di 27 anni sono stati trasferiti in codice 2, un livello che indica una situazione di media gravità. Un terzo uomo, di 41 anni, ha riportato ferite di minore entità e quindi è stato trasportato con codice verde.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti in gravi condizioni. Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre il traffico sulla SS73 ha subito rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorsi.