“Le Stelle del Ring”: 30ª edizione con dodici incontri di kickboxing e boxe

Domenica 9 febbraio il gran galà degli sport da combattimento al centro polivalente di Subbiano

Tornano i grandi eventi dedicati agli sport da combattimento con la trentesima edizione de “Le Stelle del Ring”. Domenica 9 febbraio, il centro polivalente di Subbiano ospiterà dodici emozionanti incontri di kickboxing e boxe, che vedranno protagonisti alcuni tra i migliori atleti nazionali e internazionali.

Organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano, l’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di queste discipline e una grande occasione per promuovere il territorio grazie alla partecipazione di centinaia di atleti, tecnici e spettatori. L’azione inizierà alle 17:00 con il primo incontro e culminerà nell’assegnazione di due titoli italiani WKN di kickboxing.

In lizza per la cintura tricolore nei -70 kg sarà l’atleta locale Sebastian Vasilovici, allenato da Nicola Sokol Jakini, che affronterà l’algerino Hodaifa Kalafate. Nei -65 kg, invece, si sfideranno Davide Cavarra e Saimon Qushku.

Tra i momenti più attesi del galà, spicca l’incontro internazionale tra Lorenzo Corsetti, campione intercontinentale nel 2024, e l’albanese Mexhit Hysenaj nei -77 kg di kickboxing. Il Team Jakini schiererà anche Daniel Velea, impegnato contro il francese Mika Guina nei -80 kg, e Anton Torres, che combatterà nei -62 kg di boxe contro Xhuliano Bajrami.

Un match femminile nei -60 kg di K1 vedrà Laura Recchia sfidare la veneta Lorenza Grande, completando un programma che si preannuncia ricco di adrenalina e spettacolo.

Il cartellone include ulteriori incontri di rilievo: Francesco Annicelli contro Alessio Voltarelli nei -70 kg, Alessandro Grassi contro Amin Ettayeb nei -74 kg, David Bolletta contro Arnido Doda nei -65 kg, Riccardo Alpaca contro Claudio Iancu nei -64 kg e Giacomo Nuzzi contro Yunes El Ramy nei -69 kg. Nel pugilato, infine, si affronteranno Tony Kuqo e Ardit Murja nei -62,5 kg.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti in prevendita, è possibile consultare le pagine social del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.