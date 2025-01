Mauro Capitani dona un’opera al Piccolomuseo di Fighille: il maestro valdarnese omaggia l’arte contemporanea

Sabato 25 gennaio 2024, alle ore 16, il Piccolomuseo di Fighille (Citerna, PG) si arricchirà di un nuovo capolavoro. Il pittore Mauro Capitani donerà l’inedito dipinto “Gabbiani (su nel cielo aperto)”, un olio su tela creato appositamente per il museo d’arte contemporanea situato al confine tra Umbria e Toscana.

La cerimonia, organizzata dalla Pro Loco Fighille, sarà introdotta dal giornalista culturale e curatore Marco Botti. Durante il pomeriggio, i visitatori avranno la possibilità di accedere gratuitamente alla Dogana Pontificia e a Palazzo Tani, che insieme costituiscono il polo museale.

“Questa donazione rappresenta un momento importante per la nostra collezione – dichiara la Pro Loco –. L’opera, dedicata ai gabbiani in volo, è uno dei soggetti più rappresentativi di Capitani, noto per la capacità di tradurre emozioni in immagini con straordinaria maestria cromatica”.

Inaugurato nel 2002 presso la ex Dogana Pontificia, il Piccolomuseo ha ampliato i suoi spazi nel 2024 grazie al recupero di Palazzo Tani, un edificio storico legato al contrabbando ottocentesco. Il museo si è trasformato in un centro espositivo di rilievo per l’arte contemporanea, arricchito ogni anno da opere vincitrici del concorso nazionale “Fighille Arte” e da prestigiose donazioni.

“Dopo aver visitato Palazzo Tani, il maestro Capitani ha apprezzato profondamente il progetto e ha scelto di contribuire con una sua opera – sottolinea la Pro Loco –. È per noi un grande privilegio accogliere un artista del suo calibro”.

La cerimonia sarà anche l’occasione per svelare il nuovo logo della ex Dogana Pontificia e ammirare i nuovi allestimenti del museo, che includono opere della collezione permanente visibili fino al 13 aprile.

Chi è Mauro Capitani:

Nato nel 1949 a San Giovanni Valdarno e residente a Terranuova Bracciolini, Mauro Capitani è una figura centrale nel panorama artistico italiano. Dopo essersi laureato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Capitani ha esposto in Italia e all’estero, consolidando una carriera che abbraccia oltre mezzo secolo.

La sua pittura, caratterizzata da una raffinata padronanza del colore e da una profonda conoscenza della tradizione novecentesca, ha ricevuto riconoscimenti internazionali. Autore di due monografie e di numerose esposizioni, Capitani è anche presidente della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani ETS, dedicata alla promozione dell’arte tra le nuove generazioni.

Questa donazione conferma la sua volontà di rendere l’arte accessibile, unendo valori, sogni ed energia in un linguaggio visivo universale.