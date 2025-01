Infrazioni sulle acque reflue: risolte anche le procedure a Arezzo e in Toscana

L’Autorità Idrica Toscana (Ait) ha annunciato che la Regione ha finalmente raggiunto la conformità definitiva per il trattamento delle acque reflue nei comuni di Cascina, Pisa e Montelupo Fiorentino. A seguito di questi interventi, che rientrano nel programma gestito da Acque Spa, sono state chiuse tutte le procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea nei confronti della Toscana.

Questa significativa notizia è stata comunicata dalla direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “È un grande risultato,” ha affermato l’assessora Monni, “perché non solo si risolvono le infrazioni e le multe dell’Europa, ma finalmente possiamo garantire un servizio idrico conforme per tutti i cittadini toscani.”

Gli interventi nelle aree pisane e empolesi si aggiungono agli altri finanziati tramite il PNRR, che ha destinato quasi 40 milioni di euro per miglioramenti nelle reti fognarie e negli impianti di depurazione. Tra i progetti, è stato incluso anche uno nella provincia di Arezzo, insieme ad altri in diverse zone della Toscana, come la Città Metropolitana di Firenze, Lucca, Siena, e Livorno.

“Sono anni – ha commentato il direttore di Ait, Alessandro Mazzei – che ci concentriamo sui progetti essenziali per uscire dalle procedure di infrazione. Grazie al PNRR, abbiamo potuto ottenere risorse superiori, raggiungendo tutti gli obiettivi e risolvendo definitivamente il problema delle reti fognarie e della depurazione in tutta la regione.”