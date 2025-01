Pupo torna in scena con il singolo “Insieme”: un omaggio alla sua carriera e alle sue radici

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo “Insieme”, segnando il suo ritorno sulla scena musicale dopo otto anni di pausa nella produzione di nuovi album in studio.

Il video, è stato girato interamente nel comune di Castiglion Fiorentino,in Valdichiana, coinvolgendo autorità locali e cittadini. Questo legame con il territorio dona al progetto un tocco di autenticità e un omaggio alle radici dell’artista. L’affetto del pubblico non si è fatto attendere: il video ha già raccolto migliaia di visualizzazioni, a testimonianza dell’entusiasmo per il ritorno del cantautore.

Il brano, con le sue melodie accattivanti e testi che esplorano temi cari all’artista, si integra perfettamente nel repertorio che ha reso Pupo famoso a livello internazionale. “Insieme” rappresenta un nuovo capitolo nella sua lunga carriera, mantenendo intatto il suo stile inconfondibile.

Tour 2025: Pupo torna dal vivo

Oltre al nuovo singolo, Pupo ha annunciato una serie di concerti in Italia per il 2025. Tra le date più attese, figura il concerto del 26 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona, un appuntamento speciale per i fan marchigiani.

Il ritorno di Pupo con “Insieme” rappresenta non solo un momento significativo per la musica italiana, ma anche un’occasione per celebrare un artista che ha saputo rinnovarsi rimanendo fedele alle sue origini e al suo stile unico.